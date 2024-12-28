Trabzon'daki Amatör Tiyatro Gruplarına Destek - Son Dakika
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Trabzon'daki Amatör Tiyatro Gruplarına Destek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, amatör tiyatro gruplarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin belediyeden alınmak istendiğini ve yaşanan süreçle ilgili hassasiyet göstereceklerini belirtti. Kültürel değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

28.12.2024 16:47  Güncelleme: 00:26
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(TRABZON) - Trabzon'da faaliyet gösteren amatör tiyatro gruplarının temsilcileriyle toplantı yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin kendilerinden geri alınmak istendiğini belirterek, "Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Trabzon'da zaten salon sıkıntısı var. Biz buranın tiyatro kültürüne hizmete devam etmesini istiyoruz" dedi.

Başkan Kaya, Trabzon'da faaliyet gösteren amatör tiyatro gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ortahisar Belediyesi'nden alınmak istenen Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin durumunun ele alındığı toplantıya; Trabzon Tiyatrolar Derneği, Trabzon Tiyatrolar Birliği, Halk Tiyatrosu, ES Sahne ve Real Academy'nin temsilcileri katıldı.

Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde provalarını yapan, oyunlarını sergileyen amatör tiyatro gruplarının temsilcileri, merkezin Ortahisar Belediyesi'nden alınarak farklı bir amaçla kullanılmak istenmesine karşı çıktı.

Tiyatroculara destek veren Başkan Kaya, şunları kaydetti:

" Türkiye'de çok az sayıda binanın sahip olduğu niteliklere sahip bir binadan bahsediyoruz. Hapishaneden Kültür Merkezi'ne dönüştürülmüş, nadir bir yer. Kültür ve sanat hayatına katkı veren çok değerli bir mekan. Trabzon'daki amatör tiyatro gruplarının kullandığı çok nadide bir mekan. Dolayısıyla bir oldubitti ile elimizden alınmasına sessiz kalmayı hem kendimize hem de kurumumuza yakıştıramayız. Hep birlikte inisiyatif alıp, bu durumu muhataplarına en doğru şekilde anlatalım. Bu merkezin Trabzon tiyatro sanatının, kültürünün elinden alınmaması için hep birlikte bir değerlendirme yapmak amacıyla sizleri davet ettik. En doğru kararı alıp bu doğrultuda uygulamaya geçeceğimizi düşünüyorum."

Kültür Merkezi'nin Ortahisar Belediyesi'ne tahsisi için gerekli girişimleri yaptıklarını aktaran Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin 2014 yılında Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edilmiş bir yer. Yıl sonu gelmeden tahsisin devamıyla ilgili gerekli yazışmaları yaptık. İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından da buranın tahsisi ile ilgili bir talep iletilmiş. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Trabzon'da zaten salon sıkıntısı var. Biz buranın tiyatro kültürüne hizmete devam etmesini istiyoruz. Trabzon Valiliği'mizle mutlaka bu konuyu görüşeceğiz. Trabzon, bir futbol kenti olarak tanınıyor evet, doğru ama bu tanıma sığmayacak kadar fazlaca kültür zenginliği olan da bir kent. Trabzon bir tarih kenti, bir ressamlar kenti, Trabzon bir kültür kenti. Futbol kentinin mabedi Yavuz Selim Sahası idi, ne oldu Yavuz Selim Sahası? Gitti... Eğer burada da bir oldubitti yapılırsa yarın aynı şeyi Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi için de konuşacağız. Bu alanlar kolay oluşmuyor. İnanılmaz bir derinlik var arka planda, emek var, yaşanmışlıklar var, anılar var. Bunlar silinip atılacak şeyler değil."

Trabzon Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Necati Zengin ise Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin Ortahisar Belediyesi'nden alınmak istenmesine karşı çıkarak, şöyle konuştu:

"Hüseyin Kazaz Merkezi bizim için tiyatro mabedi bizim için, kültür varlığı, kültür değeri. Buradaki bütün guruplar orada tiyatro yapıyor. Öncelikle bu salonun devredilmemesi için gösterdiğiniz çabalarınıza teşekkür ediyoruz. Burayı kurtarmanın peşindeyiz ama sonuç ne olacak bilemiyoruz. Ayrıca salonun teknik ve fiziksel anlamda sorunları var fakat onları kendi içimizde hallederiz diye düşünüyorum. Halledilmeyecek konular değil. Buradaki en büyük sorunlardan biri de en azından oyun akşamları, seyircilerin merkezin önündeki alandan otopark olarak istifade edememesidir. Buradaki otopark alanının oyun akşamları seyircilere açılmasını istiyoruz. Bir oyun 3-5 ayda hazırlanıyor ve bu yüzden biz seyirci kaybediyoruz. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor."

Ortahisar Belediyesi'nin Çok Amaçlı Salonu'ndan da faydalanmak istediklerini dile getiren bir tiyatro sanatçısına yanıt veren Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Makam odam da dahil tüm salonlarımız emrinizdedir"

"Sadece Çok Amaçlı Salonumuz değil, makam odamız da size açık. Belediyenin her yeri sizlere açık. Yeter ki Trabzon'da kültür sanat faaliyetleri aksamasın, devam etsin. Bu kentin her bir köşesini kültür, sanatın yaşadığı, müzik tınılarının yükseltildiği, tiyatronun yapıldığı alanlara dönüştürmek istiyoruz. Artık her yeri sanatla, kültürel etkinliklerle donatalım istiyorum. Samimiyetle söylüyorum, makam odamda dahil belediyemizdeki her yer sizlerin çalışma alanıdır, kullanabilirsiniz. Tüm salonlarımız sizlerin emrindedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trabzon'daki Amatör Tiyatro Gruplarına Destek - Son Dakika

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