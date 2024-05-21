Trabzon'dan İsrail saldırıları altındaki Filistin'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika
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Trabzon'dan İsrail saldırıları altındaki Filistin'e yardım tırları gönderildi

Trabzon\'dan İsrail saldırıları altındaki Filistin\'e yardım tırları gönderildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı Trabzon Şubesi tarafından toplanan un ve gıda kolilerinin bulunduğu 3 yardım tırı, dualar eşliğinde Filistin'e gönderilmek üzere yola çıktı. Vali Aziz Yıldırım ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da katıldığı uğurlama töreninde konuşan yetkililer, Filistin'e yapılan saldırıları kınayarak, yardımların devam edeceğini vurguladılar.

21.05.2024 12:07
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Trabzon'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e gönderilen 3 yardım tırı dualarla yola çıktı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı Trabzon Şubesinin desteğiyle toplanan un ve gıda kolilerinin bulunduğu 3 yardım tırı için Kahramanmaraş Caddesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, dünyanın gözü önünde bir katliam yapıldığını söyledi.

Bu katliama birilerinin "dur" demesi gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim din kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, Kudüs'e bizim ilk kıblemizin olduğu yer olarak bakmak durumundayız. Eğer biz bu bilinçle hareket edersek o zaman devamlı hem kendimizi diri tutarız hem de oradaki kardeşlerimize yardım etmeye devam ederiz. Eğer bir tarafta zulüm varsa bunu ortadan kaldırmak için elimizden ne tür gayret geliyorsa sarf etmek mecburiyetindeyiz. Hepsine gücümüz yetmeyebilir, her zaman bu hedefe hemen ulaşamayabiliriz ama gayret etmek bizim elimizde."

Yıldırım, her zaman Filistin'i desteklediklerini de vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da Gazze'nin ümmetin kanayan yarası olduğuna işaret ederek, "Bütün dünyanın gözleri önünde adeta bir soykırım devam ediyor. Bütün dünya bunu seyrediyor. Hayrat Vakfı'nın yapmış olduğu bu yardımı çok önemsiyorum. Bu tırlarla bir nebze olsun yaraya merhem olmak istedik." dedi.

Hayrat Vakfı Trabzon Temsilcisi Sait Acar da yardım tırlarını Mersin Limanı'na uğurlayacaklarını ifade ederek, "Müslüman medeniyeti olarak nerede mazlum ve mağdur varsa hep onun yardımına koştuk. Bizim inandığımız değer bize bunu emrediyor. Bizim medeniyetimizde yardımlaşma vardır. Bu iyilik hareketini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım tırları dualar eşliğinde uğurlandı.

Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'dan İsrail saldırıları altındaki Filistin'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'dan İsrail saldırıları altındaki Filistin'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika
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