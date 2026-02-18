Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de öğrenciler okullarını ramazan için süsledi - Son Dakika
Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de öğrenciler okullarını ramazan için süsledi

Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin\'de öğrenciler okullarını ramazan için süsledi
18.02.2026 17:18
Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de, ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi.

Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de, ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Ticaret İlkokulu öğrencileri, ramazan dolayısıyla öğretmenleri rehberliğinde hazırlık yaptı.

Öğrenciler, okul koridorunda ramazan motiflerinden oluşan bir köşe oluşturdu.

Etkinlik kapsamında bazı öğrenciler, ramazan köşesinde ve sınıflarda Hacivat ve Karagöz ile ramazan davulu ve üç ayların anlatıldığı orta oyunu gösterisi sundu.

Okul Müdürü Muharrem Çiçek, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında milli ve manevi değerlere yönelik etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin ramazanı anlatan farkındalık oluşturduğunu belirten Çiçek, "Ramazanın özünü, yaşantımıza neler kazandırdığını, paylaşmanın güzel duygular ifade ettiğini, ailenin içerisinde sahura kalkılacağını, iftar saatlerini de öğretmenlerimiz sınıflarda panolar hazırlayarak önemini, değerini paylaştı. Ramazan bizim için önemli, paylaşmak önemli. Çocuklarımızı bu şekilde gördükçe gelecekten ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Erva Yıldız ise ramazan geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gümüşhane

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de okullarını ve sınıflarını süsleyip "Ramazan Sokağı" oluşturdu.

Öğrenciler, okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla donattı.

Etkinlik kapsamında hazırlanan görseller, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

Okul Müdürü Erdil Günveren, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenledikleri etkinlik kapsamında okulda "Ramazan Sokağı" oluşturduklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerle güzel çalışma yürüttüklerini aktaran Günveren, "Ramazan Sokağı oluşturduk. Öğrencilerimiz maniler ezberleyerek ramazan davuluyla diğer arkadaşlarını ziyaret etti. Sadaka köşesi oluşturduk. Burada toplanan gelirleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi olarak ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Günveren, amaçlarının öğrencilerin hem ramazan güzelliklerini hem de İslam'ın dayanışma ruhunu doyasıya yaşamaları olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrenci Zeynep Beyza Uçar ise arkadaşlarıyla birlikte sınıfları süslediklerini anlatarak, "Bende ramazan davulcusu olarak her sınıfı gezdim. Onlara maniler okudum." dedi.

Giresun

Giresun'da öğrenciler ramazan dolayısıyla okul ve sınıflarını süsledi.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu girişinde öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde "Ramazan Sokağı" oluşturdu.

Balonlarla ve ramazan temalı yazılarla süslenen alanda, "askıda ekmek" gibi figürlerle iyilik teması vurgulandı. Hazırlıkların ardından bir öğrenci ramazan davulu çalıp mani okudu.

Okul Müdürü Mustafa Öz, AA muhabirine, öğrencilerle ramazanı en güzel şekilde karşılamak amacıyla süslemeler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin okula her girdiklerinde ramazanı hissetmelerini istediklerini belirten Öz, bunun öğrencilere ayrı motivasyon sağladığını aktardı.

Artvin

Artvin'de Şehit Erol İnce İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ramazan dolayısıyla okullarını süsleyerek "Ramazan Köşesi" yaptı.

Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte okulun koridorları ramazan motifleriyle süslendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, yaptığı açıklamada, ramazanın çocuklara milli ve manevi değerlerin aktarılması açısından önemli fırsat sunduğunu anlattı.

Öğretmenlerin rehberliğinde okulların süslendiğini ve öğrencilerin bu sürece aktif olarak katıldığını ifade eden Acar, yapılan ışıklandırma ve süslemelerle okullarda ramazanın manevi atmosferinin oluşturulduğunu kaydetti.

Acar, "Amacımız, tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, geleneklerini yaşayan bir nesil yetiştirmek. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Artvin

Son Dakika Güncel Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de öğrenciler okullarını ramazan için süsledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de öğrenciler okullarını ramazan için süsledi - Son Dakika
