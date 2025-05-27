Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Rize, Giresun ve Bayburt AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Şenol Akpınar, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yaptığı açıklamada, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diledi.

Akpınar, 27 Mayıs'ın darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini belirterek, "O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı, cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir." dedi.

Milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının büyük kalkınma hamlesi başlattığını ifade eden Akpınar, şunları kaydetti:

"Evvela ezan aslına döndürülmüş ve söz artık milletin olmuştu. Büyük hizmetlerle de adeta ihya olan millet, tek parti yıllarının ne denli zulüm dönemi olduğunu daha çok idrak etmişti. İşte tüm bu gelişmeleri hazmedemeyenler ilk günden itibaren Demokrat Parti'yi devirmenin peşinde olmuştu. Özellikle 1957'den sonra darbe tehditleri aleni hal almış ve darbe planları ayyuka çıkmıştır. Üniversite öğrencileri sokaklara dökülmüş, yalan haberlerle ve kışkırtma siyasetiyle darbe kazanı kaynatılmıştır. Darbeye giden yollar adım adım döşenmiş, milletin seçilmiş iradesine karşı her türlü kumpas kurulmuş ve darbecilerin yolu açılmıştır."

Akpınar, AK Parti'nin vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiğini ve sonuna kadar mücadele verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet, millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet, yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor. Ancak biz de buradayız. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir."

Ordu

Ordu'da da 27 Mayıs darbesi kınandı.

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Yaşar Şahin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınadıklarını söyledi.

Şahin, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelesinden bir an bile olsun geri durmayacaklarının altını çizdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki basın açıklamasını ise AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Arda Kılıçarslan yaptı.

Kılıçarslan, 15 Temmuz Demokrasi Zafer Meydanı'ndaki açıklamada, AK Parti'nin cunta heveslileriyle defalarca yüzleşerek mücadele ettiğini kaydetti.

Demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarını sürdüreceklerini bildiren Kılıçarslan, "Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler, 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Artvin

AK Parti Artvin İl Başkan Yardımcısı Cennet Pehlivan da 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı.

Pehlivan, Halitpaşa Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir arada olduklarını söyledi.

Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a rahmet dileyen Pehlivan, 27 Mayıs'ın sadece tek darbe tarihi değil, ülkede darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini dile getirdi.

Bayburt

AK Parti Bayburt İl İnsan Hakları Birim Başkanı Mustafa Tekin, darbeci zihniyeti kınadıklarını ifade etti.

Tekin, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ın, ülkede darbeci zihniyetin temellerinin atıldığı bir dönemi simgelediğini belirtti.

Milletin iradesi yerine vesayet zihniyetinin ikame edildiğini aktaran Tekin, 27 Mayıs'ın vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez leke bıraktığını kaydetti.

Rize

AK Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Ziverhan Hacıosmanoğlu, parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hacıosmanoğlu, AK Parti olarak demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek zamanı olmadığına işaret eden Hacıosmanoğlu, "27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun

AK Parti Giresun İl İnsan Hakları Başkanlığından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Birçok darbeci ile cuntacının cesaretini 27 Mayıs'tan aldığına dikkat çekilen açıklamada, "On yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler, darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldı. Milletin iradesi yok sayıldı." ifadesine yer verildi.