Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı

Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı
27.05.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Rize, Giresun ve Bayburt AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Rize, Giresun ve Bayburt AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Şenol Akpınar, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yaptığı açıklamada, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diledi.

Akpınar, 27 Mayıs'ın darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini belirterek, "O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı, cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir." dedi.

Milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının büyük kalkınma hamlesi başlattığını ifade eden Akpınar, şunları kaydetti:

"Evvela ezan aslına döndürülmüş ve söz artık milletin olmuştu. Büyük hizmetlerle de adeta ihya olan millet, tek parti yıllarının ne denli zulüm dönemi olduğunu daha çok idrak etmişti. İşte tüm bu gelişmeleri hazmedemeyenler ilk günden itibaren Demokrat Parti'yi devirmenin peşinde olmuştu. Özellikle 1957'den sonra darbe tehditleri aleni hal almış ve darbe planları ayyuka çıkmıştır. Üniversite öğrencileri sokaklara dökülmüş, yalan haberlerle ve kışkırtma siyasetiyle darbe kazanı kaynatılmıştır. Darbeye giden yollar adım adım döşenmiş, milletin seçilmiş iradesine karşı her türlü kumpas kurulmuş ve darbecilerin yolu açılmıştır."

Akpınar, AK Parti'nin vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiğini ve sonuna kadar mücadele verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet, millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet, yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor. Ancak biz de buradayız. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir."

Ordu

Ordu'da da 27 Mayıs darbesi kınandı.

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Yaşar Şahin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınadıklarını söyledi.

Şahin, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelesinden bir an bile olsun geri durmayacaklarının altını çizdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki basın açıklamasını ise AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Arda Kılıçarslan yaptı.

Kılıçarslan, 15 Temmuz Demokrasi Zafer Meydanı'ndaki açıklamada, AK Parti'nin cunta heveslileriyle defalarca yüzleşerek mücadele ettiğini kaydetti.

Demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarını sürdüreceklerini bildiren Kılıçarslan, "Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler, 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Artvin

AK Parti Artvin İl Başkan Yardımcısı Cennet Pehlivan da 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı.

Pehlivan, Halitpaşa Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir arada olduklarını söyledi.

Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a rahmet dileyen Pehlivan, 27 Mayıs'ın sadece tek darbe tarihi değil, ülkede darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini dile getirdi.

Bayburt

AK Parti Bayburt İl İnsan Hakları Birim Başkanı Mustafa Tekin, darbeci zihniyeti kınadıklarını ifade etti.

Tekin, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ın, ülkede darbeci zihniyetin temellerinin atıldığı bir dönemi simgelediğini belirtti.

Milletin iradesi yerine vesayet zihniyetinin ikame edildiğini aktaran Tekin, 27 Mayıs'ın vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez leke bıraktığını kaydetti.

Rize

AK Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Ziverhan Hacıosmanoğlu, parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hacıosmanoğlu, AK Parti olarak demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek zamanı olmadığına işaret eden Hacıosmanoğlu, "27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun

AK Parti Giresun İl İnsan Hakları Başkanlığından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Birçok darbeci ile cuntacının cesaretini 27 Mayıs'tan aldığına dikkat çekilen açıklamada, "On yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler, darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldı. Milletin iradesi yok sayıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Gümüşhane, AK Parti, Bayburt, Giresun, trabzon, Güncel, Artvin, Hukuk, Rize, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Sivas’ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’nın cansız bedeni bulundu Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:49
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
22:48
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
22:44
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
22:40
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
22:30
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 17:46:55. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.