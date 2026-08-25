Yaylaların Sıfır Atık Bekçisi: 12 Yaşındaki Ufuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaylaların Sıfır Atık Bekçisi: 12 Yaşındaki Ufuk

Yaylaların Sıfır Atık Bekçisi: 12 Yaşındaki Ufuk
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da doğa videolarıyla tanınan ortaokul öğrencisi Ufuk Sıraç Köroğlu, yaylalarda çöp toplama çalışmalarıyla 'Yılın Sıfır Atık Bekçisi' seçildi. Hayvanların plastik atıkları yememesi için mücadele eden Ufuk, veteriner olmayı hedefliyor.

TRABZON'da çektiği doğa videoları ve çevre duyarlılığıyla sanal medyada geniş takipçi kitlesine ulaşan ortaokul öğrencisi Ufuk Sıraç Köroğlu (12), yaylalarda çevrecilik konusunda farkındalık yaratma amaçlı gerçekleştirdiği çöp toplama çalışmaları sayesinde Sıfır Atık Vakfı'nca 'Yılın Sıfır Atık Bekçisi' seçildi. Yaylada otlayan hayvanların plastik atıkları yememesi için yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla takdir toplayan ve hayvan sevgisiyle büyüdüğü topraklarda veteriner olmayı hedefleyen Köroğlu, "Yaylarımıza çöp atılmasın. Buraları temiz tutalım ki, hayvanlarımız da çöplerimizi yemesin. Çöpler hayvanların ilgisini çekiyor. Yayla benim için 'her şey' demektir. Buraları çok seviyorum" dedi.

Düzköy ilçesinde yaşayan Ufuk Sıraç Köroğlu, Beypınarı Yaylası'nda teyzesi Gizem Bektaş ile çektiği doğa videoları ve otlayan hayvanların plastik atıkları yememesi için yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla çevre dostlarının takdirini topluyor. Ortaokul öğrencisi Köroğlu, çektiği görüntülerle Karadeniz'in günlük yaşamını kendine has tarzıyla sanal medyaya taşıyor. 'Lafir Çiçeği' adıyla yayınladığı içeriklerle geniş kitleye ulaşan Ufuk, çevre ve doğaya gösterdiği duyarlılık sayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı tarafından 'Yılın Sıfır Atık Bekçisi' seçildi. Doğal tavırları ve Karadeniz kültürünü yansıtan içerikleriyle ilgi odağı olan Köroğlu, hayvan sevgisiyle büyüdüğü topraklarda ileride veteriner hekim olmayı hedefliyor.

'YAYLALARIMIZI TEMİZ TUTALIM'

Ufuk Sıraç Köroğlu, yaylaların temiz kalması için çalışacağını belirterek, "Yıllardır teyzemle buralarda video çekiyorum. Yaylacılık yapıyoruz. Buraya gelince ineklerimize iyi bakmaya çalışıyoruz. İyi bakmaya çalışan insan da yerlerde çöp gürünce toplamak ister. Çöpleri ineklerimiz yemesin diye topluyoruz. Poşet olmayınca bir yerde çöplerimizi biriktiriyor sonra poşet alıp gelip topluyoruz. Yayladaki çöpleri zaten topluyordum, bir gün video çektik o da ilgi gördü. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Abi beni yanına çağırdı ve beni, 'Sıfır Atık Bekçisi' seçti. Yaylarımıza lütfen çöp atılmasın. Buraları temiz tutalım ki, hayvanlarımız da çöplerimizi yemesin. Çöpler hayvanların ilgisini çekiyor. Yayla benim için 'her şey' demektir. Buraları çok seviyorum, yıllardır yaylacılık yapıyoruz. Her yere gideriz. Otun bile değeri vardır. Bu ot olmasa hayvancılık olmaz" dedi.

'VETERİNER OLMAK İSTİYORUM'

Anneannesine olan sevgisini anlatan Köroğlu, veteriner olmak istediğini ifade ederek, "Anneannemi çok seviyorum, meleğim gibi yanımdadır. Annem işe gidince anneannem bana baktı. Hasta olunca ıhlamur yapardı, yüreklerim ısınırdı. Beni sepetine alırdı tarlalara giderdik. Ben yayla uşağıyım. Buralarda doğdum, büyüdüm ve okudum. Buralardan ayrılamam. İneklerimizi severim, onları otlatırım. Burası benim yaşamım. İlerde veteriner hekim olmak istiyorum. Halimden de belli zaten hayvanları çok seviyorum. Yaylalara gelenler, piknik yapanlar yere çöp atmasın, her yer temiz gözüksün. Yiyip içiyorlar kağıtları yere atıyorlar, kimse yere çöp atmasın. Nereye gitsem herkes beni tanıyor. Çok da mutlu oluyorum. Anneannemi sorup, merak ettiklerini söylüyorlar. Yolda durduruyorlar, sorular soruyorlar. Beni çok sevdiklerini söylüyorlar. Güzel lafları duyduğum zaman içim sevinç doluyor. Sayfamızın adı, 'Lafir Çiçeği' olduğu için bana öyle sesleniyorlar" diye konuştu.

'UFUK HEP DOĞANIN İÇERİSİNDE'

Gizem Bektaş, ise yeğeni Ufuk'un çevreye karşı duyarlı olduğunu söyleyerek, "Ufuk bizimle birlikte büyüdü. Teyzesiyim ama sanki erkek kardeşim gibi. Birlikte büyüdük. Çekimlerime hep dahil oldu ve zamanla çok sevildi. Köy ve yayla arasında sürekli bu bölgelerdeyiz. Ufuk hep buralarda vakit geçiriyor. İneklerle, köpeğiyle ve civcivleriyle hep doğanın içerisinde. İstanbul Türkçesi ile çekim yaptık ama Ufuk bu şiveye alıştığı için zorlandı. Doğal olmayı seçtik ve herkes Ufuk'ta kendinden bir şeyler buldu. Atık bekçisi seçildi. Yaylamızda plastik çöpler oluyor. Ufuk'un bir buzağısı var bu yüzden de çevreye çok duyarlı, çok dikkatli. Yerinde gördüğü için çok bilinçli bir çocuk oldu. Merhametli ve farklı bir çocuk. Ufuk'un bu farklılığını fark etmemek benim için elde değildi" ifadelerini kullandı.

'O BANA BEN DE ONA ÇOK DÜŞKÜNÜM'

Ufuk'u büyüten anneannesi Zehra Bektaş da "Ufuk daha küçükken, annesi çalıştığı için Ufuk'u bana bırakırdı. Ben de yalnızdım. Tarlalarla giderim, sepetimin içerisinde Ufuk'u koyar ona battaniye sarardım. Ahıra giderdim Ufuk yine benle gelirdi. Ben onu çok seviyorum, benimle büyüdüğü için o bana ben de ona çok düşkünüm. 'Sıfır Atık Bekçisi' seçildi. Çevreye karşı çok duyarlıdır. Yayladaki çöpleri topluyor. Kimse yaylalara çöp atmasın" dedi.

Kaynak: DHA

Plastik, Trabzon, Köroğlu, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylaların Sıfır Atık Bekçisi: 12 Yaşındaki Ufuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi
Maradona’nın “Tanrı’nın Eli“ topu inanılmaz bir rakama satıldı Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" topu inanılmaz bir rakama satıldı
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın yıldızı arkadaşlarıyla vedalaşıyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın yıldızı arkadaşlarıyla vedalaşıyor
Avrupa’yı ayağa kaldıracak Almanya planı Sınırlar kapanacak, Mark geri gelecek Avrupa’yı ayağa kaldıracak Almanya planı! Sınırlar kapanacak, Mark geri gelecek
Ocakta 5 milyona evini satıp altın alanlar bakın ne kadar kazandı Ocakta 5 milyona evini satıp altın alanlar bakın ne kadar kazandı

12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:14:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yaylaların Sıfır Atık Bekçisi: 12 Yaşındaki Ufuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.