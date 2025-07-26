Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları

26.07.2025 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşitli otoyollarda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı kavşağı-TEM bağlantısı 1-5. kilometrelerinde Ankara- İstanbul istikametinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Bu nedenle ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu O-31/10 KK numaralı (1-2. kilometreleri) Denizli istikametinde üstyapı çalışması sebebiyle söz konusu istikamette sol ve orta şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım, sağ şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun İncek bağlantı yolunda sol şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimindeki Aslanlı Tüneli mevkisinde (4-5. kilometreleri) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Eminlik kavşağı Adana yönünde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, 2 ve 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Denizli- Yeşilova yolunun 15-24. kilometrelerinde yapılacak organizasyon sebebiyle saat 21.00'e kadar yol trafiğe kapatılacak. Bu nedenle ulaşıma Salda köyü-Kayadibi Mahallesi-Doğanbaba köy yolundan izin verilecek.

Sinop- Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerindeki çalışma nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Şırnak-Eruh yolunun 4-6. kilometreleri ile Malatya- Darende yolunun ise 5-28. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, trafik, ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi Kentte büyük heyecan 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi! Kentte büyük heyecan
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
Dolar ve Euro güne düşüşle başladı İşte 25 Temmuz güncel kurlar Dolar ve Euro güne düşüşle başladı! İşte 25 Temmuz güncel kurlar
Antik Mısır’da 5.000 yıl önce uygulanan tüyler ürpertici gömü ritüeli ortaya çıktı Antik Mısır'da 5.000 yıl önce uygulanan tüyler ürpertici gömü ritüeli ortaya çıktı
Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak İşte aranılan şartlar Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar
Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı Sadece 60 dolara mal oluyor 56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor
Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat
Jhon Duran’dan Osimhen için olay sözler Jhon Duran'dan Osimhen için olay sözler

08:25
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
07:46
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
00:43
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
23:52
Moody’s ve Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
11:35
Kenan İmirzalıoğlu’ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart
Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart
11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
11:31
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
11:24
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
11:24
O mesafeden tazyikli su sıkılır mı Genç kız hayatının şokunu yaşadı
O mesafeden tazyikli su sıkılır mı? Genç kız hayatının şokunu yaşadı
11:20
Otomotivde tarihi rekor Kocaeli’de üretilen her 10 araçtan 9’u yurt dışına gitti
Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti
11:19
Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 09:01:44. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.