Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Şerit Daraltma - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Şerit Daraltma

Karayollarında yapılan bakım ve onarım nedeniyle sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.

18.11.2024 09:17
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Babaeski kavşakları 68-71. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltma yapılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde Temelli projesinde K-12 köprüsü (Kol-6) imalatlarına ait köprü çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım İstanbul istikametinde gidiş-geliş olarak devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Limontepe- Narlıdere- Çeşme istikameti, çelik köprü genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzleri betonlarında onarım çalışmaları nedeniyle 22 Kasım'a kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşıma Konak- Balçova yönünde izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı devlet yolunun 12-16. kilometrelerinde gündüz yapım çalışması yapılacak, yolun sol şeridi kısa süreli trafiğe kapatılacak.

Afyonkarahisar-İzmir devlet yolunun 39. kilometresinde Karahisar Üstgeçit Köprüsü'nde (Özdilek Kavşağı) genleşme derzlerinin onarım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar-İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Amasya- Aydınca Tüneli elektromekanik sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşım Aydınca köyünden devam ediyor.

Kahramanmaraş- Göksun yolunun 6-10. kilometrelerinde Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tavan kaplamalarının onarımı nedeniyle trafik kontrollü veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 11. kilometresinde yapılan yol genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Şerit Daraltma - Son Dakika

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