Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

21.08.2025 08:21
Kara yollarında onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Sürücüler dikkat etsin.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı- Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde Başpınar Viyadüğü'ndeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnönü- Kütahya ayrımı- Eskişehir yolunun 14-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla- Denizli yolunun 30-35, Konya- Ereğli yolunun 2-14. ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 42-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara- Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Şanlıurfa- Viranşehir yolunun 15-16. kilometrelerinde Osmanbey Kampüsü Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 40-64. kilometrelerinde şev temizlik çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, trafik, ankara, Son Dakika

