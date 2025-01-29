Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Dikkat! - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Dikkat!

Yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kontrollü geçişe kapatıldı. Ulaşımda dikkat!

29.01.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 5-19. kilometreleri İstanbul istikametindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'ndaki 75. Yıl Selatin Tüneli'nin Aydın istikameti (Belevi- Germencik kavşakları) yangın tatbikatı nedeniyle saat 11.00'e kadar trafiğe kapatıldı. Bu nedenle İzmir yönünden gelen araçlar Belevi Kavşağı'ndan İzmir-Aydın devlet yoluna yönlendiriliyor. Otoyola tüm girişler de trafiğe kapatılarak, ulaşım devlet yolundan sağlanıyor.

İyidere- Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Aksaray- Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy çevre yolu yapımı, Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bakım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir- Kırıkkale yolunun 69-72 ve Ereğli-Devrek yolunun 22-29. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bu bölgelerdeki servis yollarından kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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