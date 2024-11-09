Trafikte Yapım Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
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Trafikte Yapım Çalışmaları Uyarısı

Karayollarında bakım ve onarım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, kontrollü geçiş yapılacak.

09.11.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya- Samsun kavşakları, 0-5. kilometrelerinde Samsun istikameti (dış çember), üst geçit köprüsü ikileme çalışması nedeniyle bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki şerit Çankaya ve iki şerit Samsun istikameti olmak üzere çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Aydın- Denizli yolunun 20-21. kilometrelerinde Kumkısık Kavşak Köprüsü ve Menderes otoyol çalışması dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı Aydın-Denizli istikameti trafiğe kapatıldı. Denizli yönünden akan trafik, çevre yoluna yönlendiriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan ve kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 19-21. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması yapılacak. Bugünden itibaren kısa sürelerle ulaşıma kapatılacak yolda ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla Bolu- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Aksaray- Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy Çevre Yolu yapımı sebebiyle ve 20-25. kilometrelerinde (Seksenuşağı köyü-Yıldırımlar köyü arasındaki kesim) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.

Antalya- Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması yapılacak.

Simav- Uşak yolunun 50-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Gediz-Simav istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Simav-Gediz istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapıldığından, Bingöl- Solhan yolunun 32-40. kilometrelerinde de üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafikte Yapım Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika

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