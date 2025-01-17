Trafikte Yavaşlama ve Çalışmalar Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları (Organize Sanayi Kavşağı ile İncirlik Tesisleri mevkisi) 0-12. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışması nedeniyle Ceyhan-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Adana- Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Germencik-Söke kavşakları 0-1. kilometrelerinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları sebebiyle bazı gişeler trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 7 numaralı giriş gişesinden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerindeki köprü çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Alanya- Gazipaşa yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli mevkisi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Karaman- Ereğli çevre yolundaki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra ve Karaman yönlerine gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.