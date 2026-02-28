Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı

Trakya\'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı
28.02.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, son dönemde başörtüsü ve Anadolu'nun yerel kıyafetlerine yönelik "çirkin bir tavır" sergilendiğini ifade etti.

28 Şubat sürecinde ortaya çıkan anlayışın tamamen ortadan kalkmadığını savunan Nalça, "28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor." ifadelerini kullandı.

Nalça, bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

Toplumsal barışa kasteden zihniyete karşı durmaya devam edeceklerini aktaran Nalça, şunları kaydetti:

"Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

Açıklamaya İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Tuba Karabulut ve İl Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Arzu Akgün de katıldı.

Kırklareli

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Sema Topçu, parti binasındaki basın açıklamasında, 28 Şubat postmodern darbesini nefretle kınadıklarını belirtti.

AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradelerini sürdüreceklerini ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

"Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir. Şunu vurgulamak lazım ki toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız."

Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Sümeyye Tekin de 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğunu ifade etti.

Tekin, 28 Şubat'ta millet iradesine karşı tanklar yürütüldüğünü ve seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevden el çektirildiğini belirterek, "AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kırklareli, Tekirdağ, 28 Şubat, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Medya savaşında kazanan belli oldu Son hamle dengeleri değiştirdi Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi
Evlat acısından vefat eden kızının kaybına kalbi dayanmadı Evlat acısından vefat eden kızının kaybına kalbi dayanmadı

12:55
Diz boyu kar yağdı Sizce burada maç oynanır mı
Diz boyu kar yağdı! Sizce burada maç oynanır mı?
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:26:58. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.