Trakya\'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, son dönemde başörtüsü ve Anadolu'nun yerel kıyafetlerine yönelik "çirkin bir tavır" sergilendiğini ifade etti.

28 Şubat sürecinde ortaya çıkan anlayışın tamamen ortadan kalkmadığını savunan Nalça, "28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor." ifadelerini kullandı.

Nalça, bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

Toplumsal barışa kasteden zihniyete karşı durmaya devam edeceklerini aktaran Nalça, şunları kaydetti:

"Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

Açıklamaya İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Tuba Karabulut ve İl Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Arzu Akgün de katıldı.

Kırklareli

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Sema Topçu, parti binasındaki basın açıklamasında, 28 Şubat postmodern darbesini nefretle kınadıklarını belirtti.

AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradelerini sürdüreceklerini ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

"Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir. Şunu vurgulamak lazım ki toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız."

Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Sümeyye Tekin de 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğunu ifade etti.

Tekin, 28 Şubat'ta millet iradesine karşı tanklar yürütüldüğünü ve seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevden el çektirildiğini belirterek, "AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk." dedi.