Trakya\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camiler doldu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Trakya'da camiler doldu.
Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.
Eski Cami imam hatibi Salih Tatlı, bayram hutbesinde, bayramlarda dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılıp kardeşlik bağlarının güçlenmesi gerektiğini belirtti.
Bereketli bir bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken diğer yandan zulüm altında inleyenlerin acısıyla hüzünlenildiğini ifade eden Tatlı, şöyle devam etti:
" Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor.
Bize düşen, kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu, hepimiz için insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur."
Eski Cami'de namazın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşmada Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Necdet Yıldırım ve din görevlileri de yer aldı.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.
Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.
Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.
Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Ramazan Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.
Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.
Ardından Kırklareli Vali Valisi Birol Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.
Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu.
Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.
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Kocaeli'de Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi tarafından 1332 yılında inşa edilen Orhan Cami'de Ramazan Bayram Namazı kılındı. Cami, sabahın ilk saatlerinde doldu ve asırlara meydan okuyan bir yapı olarak hizmet verdi. Namazın ardından cami imamı kılıçla hutbeye çıkarak dua etti ve Gazze ve Filistin'de yaşanan katliamların son bulması için dua edildi. Hutbenin ardından vatandaşlar cami bayramlaştı.
Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Elazığ'da mart ayında meydana gelen 218 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı. Kazaların 84'ü yaralanmalı, 134'ü ise maddi hasarlı oldu. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları arasında araç hızını yol şartlarına uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak yer alıyor.
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Zonguldak'ta trafik polisleri tarafından düzenlenen dronlu bayram denetimlerinde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza uygulandı. Denetimde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, trafik muayenesi yaptırmama, psikoteknik belgesi bulunmama, trafik sigortası yaptırmama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihlaller tespit edildi.
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