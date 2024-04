Trakya\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camiler doldu

Güncel

Ramazan Bayramı dolayısıyla Trakya'da camiler doldu.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Eski Cami imam hatibi Salih Tatlı, bayram hutbesinde, bayramlarda dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılıp kardeşlik bağlarının güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Bereketli bir bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken diğer yandan zulüm altında inleyenlerin acısıyla hüzünlenildiğini ifade eden Tatlı, şöyle devam etti:

" Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor.

Bize düşen, kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu, hepimiz için insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur."

Eski Cami'de namazın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmada Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Necdet Yıldırım ve din görevlileri de yer aldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Ramazan Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Ardından Kırklareli Vali Valisi Birol Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu.

Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.