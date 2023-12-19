Trakya esnafı, fiyat listelerinin görülebilir ve okunabilir şekilde konulmasını destekliyor

Trakya esnafı, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde konulmasına yönelik yönetmelikte yapılan değişikliği destekliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

-"Memnuniyetle karşıladık"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine, geç kalınmış olsa da uygulamayı yürekten desteklediğini söyledi.

Irmak, "ETSO olarak bu uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşıladık. Tüketici içeri girerken ne kadar hesap ödeyeceğini bilmeli ona göre girip yemeğini yemeli. Dünyanın her yerinde bu uygulama var. Bizde de olması sevindirici." dedi.

Edirne'nin sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'daki işletmelerde Türkçe menü ve fiyat tabelasının görenleri gülümsettiğini dile getiren Irmak, Edirne'de de Yunanca ve Bulgarca menü sunulmasının turizm açısından güzel bir durum olduğunu kaydetti.

"Fiyat tabelalarını yabancı dillerde de yapacağız"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da yeni yılla birlikte tüm işletmelerin kapısında ürün fiyat listesinin yer alacağını söyledi.

Vatandaşın fiyat tabelasına bakarak tercih hakkını kullanacağını belirten Dinar, "Bu sayede müşterinin tercihi de kolaylaşmış olacak. Hepimiz bir yerlere gezmeye gidiyoruz ama önce gözlerimiz fiyat tabelası arıyor. Satın alacağımız ürünün fiyatına bakıyoruz." dedi.

İstanbul ve Antalya'dan sonra Edirne'nin en çok turist ağırlayan şehir olduğuna değinen Dinar, "Fiyat tabelalarını yabancı dillerde de yapacağız ve kapılarımızın önüne koyacağız. Dışarıdan gelen turist de bu konuda çok hassas. Neyi kaç alacağını bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ciğerci Uğurcan Irmak, Ticaret Bakanlığını tebrik ettiğini ve uygulamayı desteklediğini dile getirdi.

Restoranında fiyat tabelası uygulamasını bir kaç yıl evvel başlattığını anlatan Irmak, "Babadan aldığımız mesleğimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Esnaflıkta şeffaflıktan yanayım. Bizde bu dükkandan çıktığımızda müşteriyiz. Müşteri bir işletmeye gittiği zaman neyi yiyeceğini, fiyatını hatta fotoğraflarla belirtilirse bunun yabancı turist açısından da oldukça önemli bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

-"Olumlu karşılıyoruz"

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, vatandaşın alacağı hizmet bedelini önceden bilme hakkı olduğu belirterek, "Fiyat listelerinin kapılarda ve masalarda olması vatandaş açısından da bizim açımızdan da çok iyi olacak. Vatandaşın cebindeki para sınırlı olduğu için kendisini ona göre ayarlayacaktır." diye konuştu.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın da kararın yerinde bir uygulama olacağını belirtti.

Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebileceğini aktaran Kayın, "Vatandaşların, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri önem arz ediyor. Fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında herhangi bir farklılık kabul edilemez. Vatandaşlarımız, uygulama ile fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilecek. Böylelikle olabilecek mağduriyetler engellenecek." ifadelerini kullandı.