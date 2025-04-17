TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 30 ülkeden 600 çocuğu Başkentte ağırlayacak - Son Dakika
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TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 30 ülkeden 600 çocuğu Başkentte ağırlayacak

Dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği olan "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nin 47'ncisi, Ankara'da düzenlenecek.

17.04.2025 16:43
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Dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği olan "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nin 47'ncisi, Ankara'da düzenlenecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, şenliğin bu yılki ana teması, "Hayat, çocuklar gülünce güzel" olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen 600'den fazla çocuk, şenliğin ev sahibi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile 19 Nisan günü Anıtkabir'i ziyaret edecek ve TRT'nin Genel Müdürlük kampüsünde bir araya gelecek.

Şenlik için 30 farklı ülkeden gelen çocuklar, 20 Nisan'da 13.30'da Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek şenlik yürüyüşüne katılacak.

Millet Bahçesi'nde kurulan sahnede, seçilen ülkelerin mini dans gösterileri sahnelenecek. Gösterilerin ardından 17.00'de Oğuzhan Koç konseri gerçekleştirilecek.

Halka açık olarak düzenlenecek etkinlikte, çeşitli gösteri ve etkinlikler de sunulacak.

Gala programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek

Çocuklar 23 Nisan'daki "büyük gala" öncesinde Ankara Valiliğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım ve himayesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Gala Programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuk mehteran ekibi karşılayacak.

Ülke çocuklarının hazırladığı resim sergisinin gezilmesinin ardından müzik alanında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan beş çocuk ile TRT Çocuk Korosu, tüm çocuklara ilham vermek amacıyla "Hayallerinizin peşinden giderseniz, dilediğiniz her şeyi başarabilirsiniz" temalı performansını sunacak.

Gala programında Türkiye'de ilk defa 1700 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek beden perküsyonu gösterisinin ardından herkesin beklediği konuk ülke çocuklarının dans gösterileri sahnede olacak.

1979'dan bu yana TRT'de kutlanıyor

İlki 1979 yılında düzenlenen ve TRT'nin dünya çocuklarını buluşturmak üzere hayata geçirdiği TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine beş ülke katılmıştı. Takip eden yıllarda coşkusu ve kitlelere verdiği mesaj nedeniyle şenlik dünyanın gözünün çevrildiği, çocukları bir araya getiren önemli bir organizasyon haline dönüştü.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği coşkusu 1979-2000 yılları arasında Ankara'da, sonraki yıllarda İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep gibi Türkiye'nin çeşitli büyük şehirlerinde kutlanmaya devam etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 30 ülkeden 600 çocuğu Başkentte ağırlayacak - Son Dakika

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