Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı.

Bakanlıkta bulunan Atatürk Kültür Sitesi'ndeki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kara Harp Okulu Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Daha sonra "Birlikteyiz" programının ön gösterimi gerçekleştirildi.

Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın desteğiyle hazırlanan ve TRT Genç ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Birlikteyiz" programının ön gösteriminde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere şükranlarını sunduğunu belirten Güler, daha çok gençlere yönelik bir yayın politikasıyla faaliyetlerine başlayan TRT Genç kanalının başarılı olması temennisinde bulundu.

Güvenliğin, sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillendiğini belirten Güler, "Böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda millet ile ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu artıran stratejik iletişim adımlarıdır. Şanlı ordumuzun yürüttüğü faaliyetlerin milletimizle doğru ve şeffaf bir şekilde buluşturulmasını sağlayacak olan 'Birlikteyiz' programı da bu kapsamda son derece kıymetli bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

"(Gençlerin) Milli bilinçlerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır"

Güler, program aracılığıyla personelin zorlu süreçleri, yüksek disiplin anlayışı ve görevlerine olan sarsılmaz bağlılıklarının kamuoyuna doğrudan yansıtılabileceğini söyledi.

Program ile büyük bir özveriyle görev yapan Mehmetçiğin görünmeyen emeği, fedakarlığı ve azminin millet tarafından da yakından anlaşılma imkanı olacağını belirten Güler, "Bu program aynı zamanda genç nesillerimizin de Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daha yakından tanıyarak bu kutsal göreve olan ilgisinin artmasına ve milli bilinçlerinin güçlenmesine de önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin güvenliğinin, huzurunun ve geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Güler, bu gücün arkasında gece gündüz demeden görev yapan, zorlu şartlar altında büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket eden fedakar personelin bulunduğunu belirtti.

Bakan Güler, konuşmasında şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimizin cesaretini, yüksek özverisini, zorlu şartlar altındaki kararlılığını ve insani yönünü yansıtan bu programın çok geniş kitlelere ulaşarak önemli bir farkındalık oluşturacağına ve kalıcı bir etki bırakacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizin güzide ve seçkin kurumu TRT, daha önce yaptığı çalışmalarla ve şimdi de 'Birlikteyiz' adlı programla bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektedir. Bu anlamlı çalışmanın ortaya konulmasında emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor, programın hayırlı ve başarılı olmasını yürekten temenni ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

"Güçlü bir Türkiye'den söz ediyoruz"

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise kahraman ordu ile gençler arasındaki bağı güçlendirecek, milli savunmanın arkasındaki vatan sevgisini, inancı, ruhu, emeği, disiplini ve fedakarlığı genç kuşaklara aktaracak kıymetli bir projeyi kamuoyuyla paylaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

TRT Genç ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Birlikteyiz" programının millet-ordu beraberliği fikrini merkeze aldığını vurgulayan Sobacı, "Bu fikir, aziz milletimizin bağrından çıkan ordumuzun gücünü yine milletimizin duasından, ferasetinden ve sarsılmaz desteğinden aldığı hakikatine dayanmaktadır. Biz bu programda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin seçkin birliklerinde verilen zorlu eğitim süreçlerini, yüksek disiplinle yürütülen görevleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ekranlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sobacı, programı klasik bir stüdyo programı ya da bir belgesel olarak değil, gerçek eğitim süreçlerine eşlik eden ve deneyim odaklı bir anlatıyla gerçekleştireceklerini söyledi.

Gençlerin şanlı ordunun askeri kapasitesini ve mücadele ruhunu yakından görme imkanı bulacağını belirten Sobacı, dünyanın güvenlik anlayışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Jeopolitik dengelerin değiştiği, hibrit tehditlerin arttığı, savaş teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir çağda yaşanıldığını ifade eden Sobacı, bu çağda güçlü bir orduya sahip olmanın tercihten öte zorunluluk olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin bu gerçeğin farkındalığıyla son yıllarda savunma sanayi alanında tarihi bir atılım gerçekleştirdiğine dikkati çeken Sobacı, "Savunmada tam bağımsız Türkiye vizyonu sayesinde bugün pek çok alanda, dışa bağımlılığı azaltan, kendi imkanlarıyla yüksek teknoloji üretebilen, savunma sanayinde yerlilik oranını tarihi seviyelere taşıyan güçlü bir Türkiye'den söz ediyoruz." dedi.

Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sistemlerin sahada oyun değiştirici etkiler ortaya koyarak milletin öz güvenini tahkim ettiğini vurgulayan Sobacı, bu kazanımların Türkiye'nin caydırıcı bir ülke ve istikrarlaştırıcı bir güç olarak öne çıkmasını sağladığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna medya alanından anlamlı katkılar sunacaktır"

Bu başarıları anlamlı kılan gelişmelerin arkasında siyasi kararlılık ve toplumsal sahiplenme olduğunu belirten Sobacı, "Millet olarak aynı ideal etrafında kenetlenmemiz ve aynı istikamete bakabilmemizdir. Birlikteyiz programı gençlerimizde bu sahiplenme duygusunu teşvik etmek ve bu ortak istikameti görünür kılmak için yaşama geçirdiğimiz bir projedir." dedi.

TRT olarak bu projeyle TEKNOFEST kuşağının zihnindeki sorulara kapı aralamayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ile kabiliyetlerini tanıtmayı ve askerlik mesleğini hedefleyen gençlere sahici bir perspektif sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Sobacı, şunları kaydetti:

"Daha önce TRT olarak Hava Kuvvetlerimizin cesur pilotlarının göklerde yazdığı destanı anlatan 'Hür' ve Türk tankçısının kahramanlığını konu alan 'Siyah Bere' dizilerimizi uluslararası dijital platformumuz 'tabii'de milletimizle buluşturmuştuk. 'Mavi vatan'dan Afrika'ya uzanan güçlü bir kahramanlık hikayesini ekranlara taşıyacak olan 'Operasyon Alesta' dizimizi de inşallah çok yakında tabii izleyicilerinin beğenisine sunacağız. İnanıyorum ki 'Birlikteyiz' programımız da bu yayıncılık anlayışımızın önemli bir halkası olacaktır. Gençlerimizin zihninde ve kalbinde güçlü Türkiye, güçlü ordu idealini daha da pekiştirecek ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna medya alanından anlamlı katkılar sunacaktır."

Etkinliğe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, programın yönetmeni, oyuncular, askeri personel ve davetliler katıldı.