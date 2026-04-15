TRT'nin 'Ömür Boyu' Filmi Dünya Prömiyerini Yapıyor

15.04.2026 11:38
Filistinli bir kadının yaşam mücadelesini konu alan 'Ömür Boyu', İsviçre'de prömiyer yapacak.

TRT'nin yeni yapımı "Ömür Boyu" (For Life) filminin dünya prömiyeri, İsviçre'de 57. Visions du Reel Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde 17-26 Nisan'da düzenlenecek festivalde izleyiciyle buluşacak belgesel film, Filistinli bir kadının sıra dışı yaşam hikayesini işliyor.

Yönetmenliğini Ahmet Seven'in, yapımcılığını Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği yapım, eşi müebbet hapis cezası alan Hind isimli kadının anne olma mücadelesine odaklanıyor.

Gerçek zamanlı gözlemsel anlatımıyla dikkati çeken film, izleyiciyi Hind'in zamanla sessiz bir direniş biçimine dönüşen mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyor.

UN Perception Change Award (BM Algı Değişimi Ödülü) ve Audience Award (Seyirci Ödülü) kategorilerine aday gösterilen film, festivalin Grand Angle (Geniş Açı) seçkisinde görücüye çıkacak.

"Kırılgan umut anlarına ve yalnız yaşamına odaklandım"

Ahmet Seven, belgesel sinemada bireysel hikayeler ile politik gerçekliklerin kesişim noktalarına odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seven, belgeselin güvenle ve zamanla kurulduğunu belirterek, "Uzun bir süre kamerayı açmadım. Sadece bekledim. İlişkilerin kendi ritmini bulmasına ve varlığımın görünmez hale gelmesine izin verdim. Tam da bu noktada film kendini göstermeye başladı. Hind'i yaklaşık iki yıl takip ettim. Onu yüzeysel bir film nesnesine dönüştürmek yerine, özne olarak konumlandırarak tekrar eden denemelerine, kırılgan umut anlarına ve yalnız yaşamına odaklandım." ifadelerini kullandı.

Seven, Filistinli mahkum eşlerinin de annelik hayali kurduğunu ancak İsrail işgali altında anneliğin çoğu zaman yalnızca bir ihtimal olarak kaldığını vurgulayarak, "Bu hayali gerçekleştirmek için gündelik olanın çok ötesinde sıra dışı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Bu aslında işgalin, belirsizliğin ve kimsesizliğin ortasında hayat kurma ve hayatta kalma mücadelesi." görüşüne yer verdi.

Belgeselde Hind Mashahra, Fathia Safadi, Sanaa Daqqa ve Macd Hadnawi yer aldı.

İngilizce adı "For Life" olan ve 88 dakika süren belgeselin yapım koordinatörlüğünü Yalçın Aka yürüttü. Filmin yaratıcı danışmanlığını Kürşat Üresin, görüntü yönetmenliğini Latifa Abdel Latif ve Fuad Hindieh yaptı.

Filmin kurgusunu Ahmet Seven ve Omar Nabil, post prodüksiyonunu Postgarden, etki yapımcılığını Choylin Mok, saha yapımcılığını Vajd Ghosheh, yardımcı yapımcılığını ise Aya Abutaer üstlendi.

Çevirisini Fatema Alkabir'in yaptığı film, Visions du Reel'den sonra dünyanın farklı ülkelerindeki prestijli festivallerde uluslararası yolculuğunu sürdürecek.

Kaynak: AA

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
