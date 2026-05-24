TRÜ\'den Otizmli Çocuklar İçin Gelişim Projesi

TRABZON Üniversitesi (TRÜ) Özel Eğitim Kulübü öğrencilerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırladığı 'Oyunla Gelişim' projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Gönüllü öğrenciler, proje kapsamında otizmli çocuklara sembolik oyun temelli eğitimler verirken ailelerine de psikolojik ve rehberlik desteği sunuyor. Bire bir gerçekleştirilen dersler ve sembolik oyun yöntemiyle çocukların sosyal etkileşim, iletişim, bilişsel gelişim ve dikkat becerileri geliştiriliyor. Hibe desteğiyle satın alınan oyuncaklarla nesnelerin farklı amaçlarla kullanılabileceği çocuklara uygulamalı olarak öğretiliyor.

Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Özel Eğitim Kulübü'nün, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES programı kapsamında hazırladığı 'Oyunla Gelişim' projesini uygulamaya başladı. Akçaabat Gençlik Merkezi'nde yürütülen proje kapsamında otizmli çocuklara sembolik oyun temelli eğitimler verilirken, ailelere de rehberlik desteği sunuluyor. Bakanlığın üniversite öğrenci topluluklarına yönelik hibe desteği kapsamında hazırlanan proje, 75 bin TL destek almaya hak kazandı. TRÜ Özel Eğitim Kulübü üyelerinin hazırladığı proje doğrultusunda Akçaabat Gençlik Merkezi'nde eğitim sürecine geçildi. Projede görev alan gönüllü özel eğitim bölümü üniversite öğrencileri, otizmli çocuklarla bire bir yürüttüğü derslerde sembolik oyun yöntemi kullanılarak çocukların sosyal etkileşim, iletişim, bilişsel gelişim ve dikkat becerilerini geliştiriyor. Projede, hibe desteğiyle satın alınan oyuncaklar, nesnelerin farklı amaçlarla kullanılabileceği uygulamalı olarak öğretiliyor. Projeyle gönüllü üniversite öğrencileri tarafından, otizmli çocukların gelişiminin yanında ailelerin psikolojilerine de destek veriliyor.

'BURADA GEÇEN 1 SAAT AİLELERE DE NEFES OLUYOR'

Akçaabat Gençlik Merkezi'nde Gençlik liderliği görevi yapan Çağrı Yılmaz, projenin önemine ilişkin, "Trabzon Üniversitesi 'de 2026 yılında yaklaşık 28 öğrenci topluluğu olarak bu projeye başvurdu. Bu projelerin 16'sı kabul gördü. Bu 16 projeden bir tanesi de TRÜ Özel Eğitim Kulübü'nün projesiydi; 75 bin TL'de hibe alındı. Üniversite öğrencileri topluma faydalı bir proje yapmak istediklerini ve kendilerini geliştirebileceklerini bir projeden bahsedince biz de danışman hocalarla birlikte proje yazımına destek verdik. 15 gönüllü eğitmen, 5 tane otizmli öğrenciye sembolik oyun becerilerini öğretiyor. Bunlar belki bize hafif ya da basit geliyor. Bilişsel ve dil gelişimi için; bir kalemi mikrofon olarak, bir tabağı direksiyon olarak kullanmayı öğretiyorlar. Bu bizim için önemli. Bulunduğumuz bölgede 7-29 yaş arasındaki her gence hizmet vermek istiyoruz. Ailelere de destek olduğumuzu, burada geçen 1 saatin onlara nefes olduğunu düşünüyoruz. Değerli ve kıymetli bir proje oldu" dedi.

'EĞİTİMLERİN ARDINDAN KIZIM TEPKİLER VERMEYE BAŞLADI'

Otizmli çocuk annesi Ayşenur Akyay Kolaylı, eğitimlerin ardından kızındaki gelişimi fark ettiğini ifade ederek, "Kızım 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Zorluklarla mücadele halindeyiz. Dışarıda ve sosyal ortamlarda sıkıntılar ve çevreden baskılar yaşıyoruz. Sürekli çaba içerisindeyiz. Uyku düzeni, yeme bozukluğu, hareketlerde eksiklikler ve öğrenme güçlükleri yaşıyoruz. İnternet ortamında böyle bir proje olduğunu görünce sevindim. Gençlik merkezine gelince gönüllü arkadaşlar bizlere yardımcı oldular. Günde 1 saat, kızım Duru'nun eğitimi, çok faydalı oluyor. Biz de nefes alıyoruz. Çocuklarımızla özenle ilgileniyorlar. Otizmde eğitim çok önemli ve fark yaratıyor. Ücretsiz olması beni çok mutlu etti. Çünkü gerçekten çok maliyetli bir süreç. Gönüllü olarak verilen eğitimlerin ardından kızım tepkiler vermeye başladı. Sembolik oyun altındaki bu projeyle oyun oynamaya ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmesi için de çok faydalı. Yararlı olacağı için çok heyecanlıyız. Kıymetli bir proje oldu. Projenin örnek olmasını isteriz. Gönüllü arkadaşlar, herkese ulaşılabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

'GELİŞİMLERİ BİZİ MUTLU EDİYOR'

TRÜ Özel Eğitim Bölümü 2'nci sınıf öğrencilerinden gönüllü eğitmen Nazar Basum da projenin otizmli öğrencilere ve kendilerine olan faydalarını anlatarak, "ÜNİDES ile devletin böyle bir hibe ücreti verdiğini, bunun sayesinde kendimizi geliştirebileceğimizi ve topluma faydalı olabileceğimizi öğrendim. Otizmli öğrencilerle sembolik oyun oynuyoruz. 'Mış' gibi yaparak farklı bir oyuncakla oyun tasarlayarak oyun kurmayı öğreniyorlar. Bilişsel ve dil becerileri gelişiyor. Bizim için de faydalı oluyor çünkü ilk kez eğitimlere katılıyoruz. Öğrencilerimizin öğrenimi kolaylaşıyor. Çocuklar kendilerini ifade edemediklerinde söyleyemedikleri sözcükleri bağırarak ya da şiddetle ifade etmeye çalışıyorlar. Duygularını oyuncak üzerinden anlatıyorlar. Aldığımız hibeyle uygun oyuncaklar seçtik ve eğitimlere başladık. Ayrı ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Öğrenciyle bire bir kalarak tek oyuncak üzerinden etkinlikler yapıyoruz. Dikkatleri çabuk dağılıyor. Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Bu proje sayesinde odaklarını yönetmeyi öğrendim. Onların gelişmesi bizi mutlu eder. ÜNİDES'in desteğiyle bu projeye başvurduk ileri de de tekrarlamayı düşünüyoruz. Sağladığı desteklerle projeler kolay hale geliyor" diye konuştu.