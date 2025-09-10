Trump'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi
10.09.2025 06:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi
Haber Videosu

ABD Başkanı Trump, Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla yemek yemeye gittiği bir restoranda, Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. "Filistin'e özgürlük" ve "Trump bugünün Hitleri" gibi sloganlar atan savaş karşıtı kadınları bir süre izleyen Trump, eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla akşam saatlerinde bir restorana yemek yemeye gitti. Trump, gittiği restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

Trump'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi

TRUMP'A PROTESTO ŞOKU

Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de yer aldığı yemek için gittikleri restorana girişinde Trump, savaş karşıtı kadınların kurduğu "CodePink" adlı sivil toplum örgütü üyelerinin protestosuyla karşılaştı.

CodePink üyesi kadınlar, Trump'a " Filistin'e özgürlük, Washington'a özgürlük" diye seslenirken, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirten sloganlar attı.

Trump'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi

"DIŞARI ÇIKARIN" TALİMATI

"Trump, bugünün Hitleri" şeklinde de slogan atılan kadınları kısa bir süre izleyen Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi. Protestoyu gerçekleştiren göstericiler restorandan çıkarılırken Filistin ve Gazze lehine sloganlar atmaya devam ettiler.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Washington, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracının arkasına yazdığı yazıyla kızının doğum gününü tüm şehre kutlattı Aracının arkasına yazdığı yazıyla kızının doğum gününü tüm şehre kutlattı
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay 2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
Okul servisi öğrenci indirirken durmayan sürücülere ceza yağdı Okul servisi öğrenci indirirken durmayan sürücülere ceza yağdı!
Salatalık yutunca öksürmeye başlayan çocuğun vücudunda kateter unutulduğu ortaya çıktı Salatalık yutunca öksürmeye başlayan çocuğun vücudunda kateter unutulduğu ortaya çıktı
Safranı sahtesinden ayırt etmenin tek bir yolu var Kilosu 250 bin TL’den satılıyor Safranı sahtesinden ayırt etmenin tek bir yolu var! Kilosu 250 bin TL'den satılıyor
Osimhen’in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok
Osimhen’in sakatlığı planlı mı Asamoah Gyan’dan olay iddia Osimhen'in sakatlığı planlı mı? Asamoah Gyan'dan olay iddia
Mahmut Tanal gözü bandajlı halde polis barikatlarını yıktı Mahmut Tanal gözü bandajlı halde polis barikatlarını yıktı

09:28
Trabzon taraftarının uykularını kaçıracak gol
Trabzon taraftarının uykularını kaçıracak gol
09:03
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
08:47
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
08:39
CHP’den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye geçiyor iddiası
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası
08:22
Ali Koç ile bir araya geldi Galatasaraylıları çıldırtan buluşma
Ali Koç ile bir araya geldi! Galatasaraylıları çıldırtan buluşma
08:00
Kocaeli’de kimyasal sızıntı ’Pencereleri açmayın’ uyarısı yapıldı
Kocaeli'de kimyasal sızıntı! 'Pencereleri açmayın' uyarısı yapıldı
07:48
Polonya ve NATO, sınırı geçen Rus dronlarını vurdu
Polonya ve NATO, sınırı geçen Rus dronlarını vurdu
07:40
Ne yaptın Ali Koç Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor
Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2025 09:37:41. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.