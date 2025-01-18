Trump'ın Dönüşü Endişe Yaratıyor - Son Dakika
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Trump'ın Dönüşü Endişe Yaratıyor

Alman basını, Trump'ın iş başına geçişini kaygıyla karşılıyor ve olası kararlarına dikkat çekiyor.

18.01.2025 22:47
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak tarihi yaklaşırken Alman basınında endişeler manşetlere yansıdı.

Tageszeitung (Taz) gazetesi birinci sayfadan "Amerikan Sapık, 2. bölüm" başlığını kullanarak "Korku devam ediyor: Donald Trump geri döndü ve zengin müttefikleriyle birlikte ABD'yi tamamen dönüştürmek istiyor." ifadesine yer verdi.

Gazetenin iç sayfasında da Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlayacağına işaret edilerek, ilk 24 saat içinde gerçekleştirmek istediklerine ilişkin çok sayıda açıklamada bulunduğu belirtildi.

Beyaz Saray'a taşınanların ilk gün çantasında bir dizi kararname bulunduğu aktarılan haberde, bunların siyasi ağırlık noktalarını tanımladığı, başkanın hareket kabiliyetini yansıttığı ve kongrede çok uzun müzakere gerektirmeden hemen yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Haberde görevini devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden'in göreve geldiği gün 17 kararname imzaladığı hatırlatıldı.

Trump'ın Meksika sınırını hemen kapatmak istediği ve buradaki duvarın inşasını devam ettireceği ifade edilen haberde, yeni başkanın Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtmak ve Ukrayna savaşını hemen bitirmeyi savunduğu ancak bu konuda artık söz etmediği ve 6 aylık süreden konuştuğu belirtildi.

Haberde Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceği konusunda şüphenin bulunmadığı ileri sürüldü.

ABD'de başkanlık görevini üstlenecek Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongreyi basanları yurtsever olarak tanımladığı ve onları affedeceği aktarılan haberde, Trump'ın eşcinsellerin orduya ve kadın sporlarına katılabilmelerine ilişkin düzenlemeyi yasadan çıkaracağı kaydedildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesi de "Trump metodu" başlığını kullanarak "(Trump) Pazartesi günü ikinci kez başkan olacak. Dünyanın yarısı onun karşısında titriyor. Ancak birçokları için de muazzam bir çekiciliği var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Handeslblatt gazetesi de birinci sayfadan ABD'li milyarder Elon Musk'ı ve Donald Trump'ı birlikte golf oynarken resmederek "Beyaz Saray'da güç kimde?" başlığını kullandı.

Gazetenin iç sayfasında ise Trump ve Musk'ın bir dünya devrimini hayal ettiği belirterek, "ABD'yi çoktan hizaya getirdiler. Ardından Avrupa'yı uysal hale getirmek istiyorlar. Onları kim durdurabilir?" denildi.

Der Spiegel dergisinin kapağında da Trump'a yer verilerek "İmparator" başlığı kullanıldı.

İç sayfada "Dünya gücü Trump" başlığını seçen dergi "Eski Başkan her zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde Beyaz Saray'a dönüyor. Düşmanları Amerika'nın da inşa ettiği liberal demokrasi ve ülkesindeki demokrasi." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Dönüşü Endişe Yaratıyor - Son Dakika

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