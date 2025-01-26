Trump'ın Sürgün Teklifine Tepki

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Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifini kınadı ve tüm ülkelerden de bu çağrıyı reddetmelerini istedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "(Trump'ın) Gazze Şeridi'ndeki halkın bir kısmının komşu ülkelere nakledilmesine ilişkin açıklamalarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın teklifinin " İsrail'in Filistin halkını yerinden etme yönündeki ilan edilmiş çabalarıyla" örtüştüğü belirtilen açıklamada, ABD Başkanı tarafından yapılan bu açıklamalara işgalcilerin memnuniyetinin sürpriz olmadığı ifade edildi.

Bundan önce on yıllar boyunca yapılan tehcir planlarında olduğu gibi bunun da sonuçsuz kalacağına işaret edilen açıklamada "Filistinlilerin tehciri, fikri ortaya atanın hayalinde bir vehim olarak kalacak." ifadesi kullanıldı.

Gazze halkının yaşadığı yıkıcı insani gerçekliğin bazı kimselerce istismar edilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, Gazzelilerin hayati ihtiyaçlarının acilen karşılanması, barınma ve yeniden imar çabalarına hız verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinden söz konusu teklifin net bir şekilde reddedilmesi ve mültecilerin geri dönüş ve tazminat hakkının korunduğuna ilişkin uluslararası kararlara bağlılık vurgusu talep edildi.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.