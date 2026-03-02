Trump: İran'a Saldırılarda Büyük Dalga Gelmedi - Son Dakika
Trump: İran'a Saldırılarda Büyük Dalga Gelmedi

02.03.2026 19:25
Trump, ABD'nin İran'ı yerle bir ettiğini ve saldırıların yeni merhalesinin henüz gelmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran'ı "yerle bir ettiğini" öne sürerek, İran'a saldırılarda "büyük dalganın" henüz gelmediğini bildirdi.

Trump, CNN televizyonuna telefonla verdiği röportajda, hafta sonu Orta Doğu'da İsrail ile İran'a karşı başlattıkları askeri saldırıların son durumuna değindi.

ABD ordusunun İran'ı "yerle bir ettiğini" savunan Trump, "Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz." dedi.

İran'a yönelik saldırıların ne kadar sürebileceği konusunda "Çok uzun sürmesini istemiyorum." yanıtını veren Trump, İran'a saldırılarda "büyük dalganın" henüz gelmediğini belirtti.

ABD'nin İran halkının "rejimden ülkelerinin kontrolünü geri almasına yardımcı olmak için" askeri saldırının ötesinde ne yaptığına yönelik soruya Trump, şu yanıtı verdi:

"Evet. Gerçekten de yapıyoruz. Ama şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil. (İran'a) Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor."

Arap ülkelerinin tavrı

İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarına "şaşırdıklarını" kaydeden Trump, bu ülkelerin "savaşa dahil olma" konusunda karar değiştirdiklerini iddia ederek şunları söyledi:

"Onlara 'Bunu hallederiz.' dedik ve şimdi savaşmak istiyorlar ve agresif bir şekilde savaşıyorlar. Çok az dahil olacaklardı ve şimdi dahil olmakta ısrar ediyorlar. (Arap ülkelerinin liderleri) Bu insanları tanıyorum. Sert ve zekiler."

Savaş esnasında İranlıların, "bir otele, bir apartmana ateş açtıklarını" belirten Trump, "Bu onları kızdırdı. Bizi seviyorlar, ama izliyorlardı. Dahil olmaları için hiçbir sebep yoktu." diyerek, İran'ın onlara yönelik saldırılarını "en büyük sürpriz" olarak niteledi.

İran'ın nükleer tehdidinin bir süredir bölgede önemli bir sorun olduğunu kaydeden Trump, "Şunu anlamalısınız, yıllarca o karanlık bulutun altında yaşadılar. Bu yüzden asla huzur bulamadılar." dedi.

"İran liderlik açısından çok şey kaybetti"

Trump, muhtemel rejim değişikliği halinde İran'ı "gelecekte kimin yöneteceği" sorusuna "Liderliğin kim olduğunu bilmiyoruz. Kimi seçeceklerini bilmiyoruz. Belki şanslı olurlar ve ne yaptığını bilen birini seçerler." ifadesini kullandı.

Ülkeye yönelik ilk saldırılar sırasında "İran'ın liderlik açısından çok şey kaybettiğini" ileri süren Trump, "49 kişi. İnanılmaz bir saldırıydı. Tek bir yerde toplanarak biraz kibirlendiler. Tespit edilemez olduklarını düşündüler. Tespit edilemez değillerdi. Buna çok şaşırdık." diye konuştu.

Trump, liderlerinin "öldürülmesinin" ülkede ortaya çıkardığı yeni duruma değinerek "Şu anda ülkeyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Onlar da kimin yönettiğini bilmiyorlar. Bu biraz işsizlik kuyruğuna benziyor." dedi.

"Bu insanlarla anlaşma yapamadık"

Müzakerelerde, ekibinin İranlılarla müzakere etmeye çalıştığını kaydeden Trump, "Bu insanlarla anlaşma yapamadık." ifadesini kullandı.

Karşılıklı görüşmelerde "Her yeni teklifin, önceki tekliften geri adım atılmasıyla karşılandığını" savunan Trump, İran tarafının uranyum zenginleştirmeyi bırakmayı kabul etmediğini söyledi.

Trump, "İstediğimiz şeyi vermeye istekli değillerdi. Bunu yapmaları gerekirdi. Tüm o zenginleştirilmiş maddeye sahiplerdi. Orada yeniden yapmayı düşündüler ancak o kadar kötü durumdaydı ki, dağ neredeyse çökmüştü. İran'la başa çıkmanın yolu bu." dedi.

Süleymani saldırısı

Askeri saldırıların "İran tehdidini ortadan kaldırmaya" yönelik uzun vadeli bir kampanyanın parçası olduğunu kaydeden Trump, ülkesinin Ocak 2020'de hava saldırısıyla öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi anımsattı.

Trump, "Son seferde Süleymani'yi ortadan kaldırdık. İnanılmaz derecede şiddet yanlısı, acımasız bir generaldi. Eğer bu olmasaydı, bugün İsrail olmayabilirdi. İsrail var olmayabilirdi." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

