Trump, İstanbul Müzakerelerine Katılma İhtimalini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya- Ukrayna barış müzakerelerinin başarılı olmasını ümit ettiğini belirterek, "Eğer bir şeyler (gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim." dedi.

Trump, Katar'ın başkenti Doha'da beraberindeki iş dünyası heyetiyle düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında, "Gitmeyi düşünüyordum ancak bugün ve yarın programım var. Umarım ki Rusya ve Ukrayna bir şeyler yapabilir, bu durmalı." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak İstanbul barış müzakerelerine katılma ihtimalini açık bırakan Trump, "Eğer bir şeyler (Görüşmelerde gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağı bilgisine ilişkin, "Ben gitmeyecek olsam o (Putin) niye gitsin ki? Ben gitmeyecektim. Gitmeyi planlamıyordum, gidebilirim ama planlamıyordum. 'Ben gitmezsem o (Putin) da gitmez' diyordum, öyle de oldu." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu görüşmelere katıldığını anımsatan Trump, savaşı sonlandırmak istediklerini vurguladı.

İran'la nükleer müzakereler

İran ile nükleer müzakerelere ilişkin olumlu mesaj veren Trump, "İran'da nükleer toz kaldırmayacağız. Bunu yapmak zorunda kalmadan belki bir anlaşma yapmaya yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran ile uzun süreli bir barış için ciddi müzakereler yürüttüklerini söyledi.

İran'ın müzakereler konusundaki katkısından dolayı Katar'a teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ve bunun tek mesele olduğunu belirtti.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için iki adım olduğunu ve bunlardan ilkinin iyi olduğunu aktararak, "Bir de şiddetli bir adım var. Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız. Bazı insanlar, bir çok insan bunu istiyor, ama ben o adımı atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Halefi Biden'ı bölge politikalarından dolayı eleştiren ABD Başkanı Trump, "4 yılda bir gelen başkanlarımız genelde Orta Doğu'yu patlatıp sonra ayrılıyor. Bir başkanımız, Orta Doğu'yu havaya uçurmak için 10 trilyon dolar harcadı ve sonra gitti." dedi.

"Sadece 4-5 gün içerisinde 3,5-4 trilyon dolarlık yatırım topladık"

Trump, Suudi Arabistan ve Katar ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek bu ilişkiyi kimsenin bozamayacağını söyledi.

Daha önce eşine rastlanmamış bir biçimde yatırım topladıklarını kaydeden Trump, "sadece 4-5 gün içerisinde 3,5-4 trilyon dolarlık yatırım topladıklarını" dile getirdi.

"( Gazze'de) İnsanlar çökmüş binaların enkazının altında yaşıyor"

Başkan Trump, oldukça tartışmaya yol açan Gazze'nin yönetimini ABD'nin devralması ihtimalini anımsatarak, "Bence bu gerekli. Burayı ABD'nin almasından gurur duyarım, burayı bir özgürlük bölgesi yapardım. Bazı iyi şeyler olsun, insanlar güvenli şekilde evlerine yerleştirilsin." ifadelerini kullandı.

Gazze üzerine yoğun çalıştıklarını, buranın "uzunca yıllardır ölüm ve yıkım yeri olduğunu" dile getiren Trump, "Gazze sorununu hiçbir zaman çözmediler. Gökyüzünden çekilen fotoğraflara bakarsan ayakta kalan yapı yok. İnsanlar çökmüş binaların enkazının altında yaşıyor, bu kabul edilemez. Buranın özgürlük alanı olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şubattaki Washington ziyaretinde Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesini ve buranın idaresini ABD'nin devralarak gayrimenkul projesine çevirme ihtimalini dile getirmişti. Trump'ın bu planı İsrail tarafından memnuniyetle karşılanmış, ancak uluslararası toplum ve bölge ülkelerinden tepki çekmişti.