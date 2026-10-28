Trump, metan emisyonu kurallarını kaldıracağını Teksas mitinginde açıkladı

WASHINGTON, 28 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz faaliyetlerinden kaynaklanan metan gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen yasal düzenlemeleri geri çekmeyi planladığını duyurdu. Trump, bu adımın maliyetleri azaltıp ülkede enerji üretimini artıracağını savundu.

Trump salı günü Teksas eyaletindeki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Biden döneminde uygulamaya konan" ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin, sondaj faaliyetlerinden kaynaklı metan gazı sızıntılarını sınırlandırmasını zorunlu kılan kuralları "kaldırma kararı aldıklarını" söyledi.

Yüksek akaryakıt fiyatları, ara seçimler öncesinde Trump ve Cumhuriyetçiler üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'nin İran'da sürdürdüğü savaş, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, yeni düzenlemenin enerji maliyetlerini hafifleteceğini savunan Trump yönetimi, bu planla faturaların azalacağını belirtiyor.