Trump, metan emisyonu kurallarını kaldıracağını Teksas mitinginde açıkladı - Son Dakika
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Trump, metan emisyonu kurallarını kaldıracağını Teksas mitinginde açıkladı

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Trump, metan emisyonu kurallarını kaldıracağını Teksas mitinginde açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz faaliyetlerinden kaynaklanan metan gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik düzenlemeleri geri çekmeyi planladığını duyurdu. Trump, Teksas'taki seçim mitinginde kuralların maliyetleri azaltıp enerji üretimini artıracağını savundu.

WASHINGTON, 28 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz faaliyetlerinden kaynaklanan metan gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen yasal düzenlemeleri geri çekmeyi planladığını duyurdu. Trump, bu adımın maliyetleri azaltıp ülkede enerji üretimini artıracağını savundu.

Trump salı günü Teksas eyaletindeki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Biden döneminde uygulamaya konan" ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin, sondaj faaliyetlerinden kaynaklı metan gazı sızıntılarını sınırlandırmasını zorunlu kılan kuralları "kaldırma kararı aldıklarını" söyledi.

Yüksek akaryakıt fiyatları, ara seçimler öncesinde Trump ve Cumhuriyetçiler üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'nin İran'da sürdürdüğü savaş, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, yeni düzenlemenin enerji maliyetlerini hafifleteceğini savunan Trump yönetimi, bu planla faturaların azalacağını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua
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