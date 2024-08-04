MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi - Son Dakika
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MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

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ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Ankara'da yapılan son dönemin en kapsamlı takas operasyonu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebrik etti. ABD Başkanı Joe Biden yönetimini operasyonu yürütme biçimi nedeniyle eleştiren Trump, ''Vatandaşlarımızı geri aldık ama korkunç anlaşmalar karşılığında. Onları geri aldığımızı söylemek güzel ama bu kötü bir örnek teşkil eder mi? dedi.

04.08.2024 20:20  Güncelleme: 22:36
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ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Ankara'da yapılan son dönemin en kapsamlı takas operasyonu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebrik ederken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini operasyonu yürütme biçimi nedeniyle eleştirdi.

TRUMP: PUTİN'İ HARİKA BİR ANLAŞMAYA İMZA ATTIĞI İÇİN TEBRİK EDERİM

ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği mitingde Ankara'da yapılan son dönemin en kapsamlı takas operasyonu ile ilgili konuştu. Trump, "Vladimir Putin'i yine başka bir harika anlaşmaya imza attığı için tebrik etmek isterim." ifadesini kullandı.

Trump, Putin'i tebrik etti ve Biden yönetimini eleştirdi
Donald Trump-Vladimir Putin

"VATANDAŞLARIMIZI ALDIK AMA KORKUNÇ ANLAŞMALAR KARŞILIĞINDA"

Takas operasyonunu ele alış biçimi nedeniyle Biden yönetimini eleştiren Trump, "Vatandaşlarımızı geri aldık ama korkunç anlaşmalar karşılığında. Onları geri aldığımızı söylemek güzel ama bu kötü bir örnek teşkil eder mi?" dedi.

Trump, Putin'i tebrik etti ve Biden yönetimini eleştirdi
ABD Başkanı Joe Biden

"HARRİS ÇOK DÜŞÜK ZEKALI BİR BİREY"

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, aynı mitingde, Demokrat Parti'den muhtemel rakibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştiri yağmuruna tuttu. Harris'in, başkan adayları arasında "en solcu görüşlere" sahip olduğunu savunan Trump, " (Harris) Çok düşük zekalı bir birey. Bizim zeka seviyesi düşük birine ihtiyacımız yok." diye konuştu.

MİT'İN YÖNETTİĞİ TAKAS OPERASYONU

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı. Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.

Trump, Putin'i tebrik etti ve Biden yönetimini eleştirdi
MİT\'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden\'ı topa tutan Trump, Putin\'e ise övgüler dizdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi - Son Dakika
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