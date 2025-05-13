Trump, Suudi Arabistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi.

ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

Trump'ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.

ABD Başkanı ve Veliaht Prens havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna- Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılması da gündemde

Öte yandan AP'nin haberine göre, Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'ın bu yıl nükleer enerji endüstrisine başlaması için "önemli gelişmeler beklediğini, bu konuda heyecanlı olduğunu" ifade etmişti

Nükleer programıyla gündemde olan İran ile bölgede rekabet eden Suudi Arabistan, uzunca bir süredir nükleer enerji programını başlatma isteğini dile getiriyordu.

ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer programını başlatması için Riyad'a İsrail ile normalleşmeyi şart koştuğu belirtiliyordu. Ancak AP'nin haberine göre, ABD'nin bu şartı rafa kaldırdığı ifade ediliyor.