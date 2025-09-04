Trump'tan Avrupa liderlerine Rusya petrolü almama talebi - Son Dakika
Trump'tan Avrupa liderlerine Rusya petrolü almama talebi

04.09.2025 20:20
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderlerine Rusya'dan petrol satın almamaları ve ekonomik baskı uygulamaları gerektiği konusunda talepte bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Avrupa'nın Rus petrolü alımının savaşı finanse ettiği ve bu durumun savaşı sonlandırma çabalarını engellediği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamalarını isteyerek; Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Beyaz Saray'daki ofisinden katılan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

RUSYA'YI KIZDIRACAK TALEP

Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini söyledi.

"AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ AYRILIK BARIŞ ÇABALARINI ENGELLİYOR"

Beyaz Saray yetkilisine göre bu görüşme, Avrupa liderleri arasında Ukrayna-Rusya savaşı konusunda görüş ayrılıkları olduğunu ortaya koydu.

Avrupa liderlerinin Rusya ve Ukrayna konusunda sergilediği bireysel politik ayrışmaya dikkati çeken yetkili, bu görüş ayrılığının savaşı sonlandırma çabalarını engellediğini söyledi.

Yetkili, ABD'nin okyanusun diğer tarafındaki bir savaşın içine sürüklenmek istemediğini vurgularken, Başkan Trump'ın son açıklamalarına da atıfta bulunarak, bu savaştan yalnızca eski Başkan Joe Biden'ın sorumlu olmadığını dile getirdi.

"RUSYA KONUSUNDA ÇOK YAKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU"

Beyaz Saray yetkilisi, "Bu savaş sadece Biden'ın suçu değil, aynı zamanda (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in de suçu." ifadelerini kullanarak, her iki liderin de savaşın sona ermesi umudu varsa tavizler vermek zorunda olacaklarını belirtti.

Beyaz Saray yetkilisi ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Avrupa liderleri ve Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmeleri sonrası, Rusya konusunda çok yakında açıklamada bulunacağını da doğruladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Gelmez:
    kovboy Avrupa'yı sattın Ruslara haaaa 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    korku sardı herhalde yuan dolara rakip olacak yakında 1 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    yunan alır avrupaya satar yunanı engelleyin sıkıysa gemiden gemiye aktardığı görüntüler ortada dolaşıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
