Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yeni Vergiler - Son Dakika
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Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yeni Vergiler

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi koyacağını duyurdu.

10.02.2025 10:11
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WASHINGTON, 10 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yapılan tüm çelik ve alüminyum ithalatlarına yüzde 25 düzeyinde yeni gümrük vergisi açıklayacağını, resmi duyurunun pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Trump, pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada en geç salı gününe kadar ticaret ortaklarıyla olan vergilere uygun şekilde "karşı gümrük vergileri" de duyuracağını belirtti.

Trump, ilk dönemi sırasında ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerineyse yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş; ancak Kanada, Meksika ve Brezilya gibi bazı ticaret ortaklarına gümrük vergisiz kotalar uygulamaya başlamıştı.

Önceki başkan Joe Biden döneminde ise ABD, Trump'ın getirdiği bazı gümrük vergisi istisnalarını devam ettirirken Avrupa Birliği, İngiltere ve Japonya'ya da kota uygulamaya başlamıştı.

1 Şubat'ta imzaladığı başkanlık kararnameleriyle Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren ve Çin'den yapılan ithalatlara yüzde 10'luk vergi artışı uygulayan Trump, yoğun eleştiriler almış ve misilleme olarak uygulanan gümrük vergisi artışlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Trump, Meksika ve Kanada'ya uygulayacağı vergileri görüşmelerde bulunmak üzere bir aylığına askıya aldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yeni Vergiler - Son Dakika

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