Trump'tan Gazze'deki Rehinelere Çağrı - Son Dakika
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Trump'tan Gazze'deki Rehinelere Çağrı

Trump\'tan Gazze\'deki Rehinelere Çağrı

Donald Trump, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını istemiş, aksi halde tehditte bulunmuştur.

02.12.2024 23:37
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(ANKARA) - 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de rehin tutulan insanların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Rehinelerin insanlık dışı bir şekilde tutulduğunu ve bu durumun derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirten Trump göreve başlayacağı tarihe kadar rehinelerin bırakılmaması halinde Ortadoğu'nun cehenneme döneceğini ifade etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Gazze'de rehine olarak tutulan İsrail kökenli ABD vatandaşı Edan Alexander'ın videosunu yayınlaması sonrası Gazze'deki rehinelerin durumuna ilişkin Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, ABD başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak 2025 tarihini işaret ederek rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. Rehinelerin bırakılmaması durumunda ise "Ortadoğu'da ve bu insanlık dışı vahşeti işleyen sorumlular için tam bir cehennem yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Trump Truthsocial hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Herkes, Ortadoğu'da rehin tutulan insanların, çok vahşice, insanlık dışı bir şekilde ve tüm dünyanın iradesine karşı tutulduğundan bahsediyor, ama sadece konuşuyorlar, hiçbir eylem yok! Rehineler, 20 Ocak 2025'ten önce, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak gururla göreve başladığım tarihten önce serbest bırakılmazsa, Ortadoğu'da ve bu insanlık dışı vahşeti işleyen sorumlular için tam bir cehennem yaşanacak! Bu zulümlerin sorumluları, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve köklü tarihinde kimsenin görmediği kadar sert bir şekilde vurulacak. Rehineleri şimdi serbest bırakın."

Kaynak: ANKA

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