Trump\'tan İran\'a Saldırıyla İlgili Belirsizlik

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına ABD'nin "fiili" olarak katılması gündeme gelirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuya ilişkin "belirsiz" açıklamaları üzerine savaş karşıtı aktivistler Beyaz Saray önünde toplanarak, "İran'a karşı ABD-İsrail savaşı yok" sloganları attı. Göstericiler, ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesini ve İsrail'e tam silah ambargosu uygulanmasını talep etti. Demokratlar da Trump yönetimini, "hazırlık, strateji ve açıkça tanımlanmış hedef eksikliği" ile suçladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'li üst düzey yetkililer, önümüzdeki günlerde İran'a yönelik bir saldırı olasılığına karşı hazırlık yapıyor. Ancak durumun hala gelişmekte olduğu ve değişebileceği kaydedildi.

Trump: "Yapabilirim. Bunu yapmayabilirim. Yani ne yapacağımı kimse bilmiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray dışında gazetecilerin soruları üzerine, ABD'nin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına, "fiili olarak" katılıp katılmayacağı konusuna ilişkin, "Bunu yapabilirim. Bunu yapmayabilirim. Yani ne yapacağımı kimse bilmiyor" dedi.

Bunun üzerine 11 Eylül sonrasında kurulan savaş karşıtı bir örgüt olan ANSWER Koalisyonu öncülüğünde savaş karşıtı aktivistler, İran ve İsrail arasındaki son füze saldırılarının ardından Washington'da Beyaz Saray önünde protesto gösterisi düzenledi.

Aktivistler, "İran'a karşı ABD-İsrail savaşı yok" ve "Orta Doğu'da yeni savaşa hayır" pankartları taşıyarak, ABD'nin, İsrail'in yanında İran'a karşı saldırılar düzenlemesine karşı olduklarına ilişkin sloganlar attı. Bazı protestocular İran bayrakları taşırken, pek çok kişinin elinde de Filistin bayrakları görüldü.

Filistin Gençlik Hareketi: "İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına karşı durmak için buradayız"

Protestolara katılan Filistin Gençlik Hareketi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına karşı durmak için buradayız. Mesajımız, İsrail'e tam ve eksiksiz bir silah ambargosudur. Maersk gibi şirketlerden silah ve silah sevkiyatının tamamen durdurulmasını talep ediyoruz ve hükümetin ya da siyasi sınıfımızın bu silah ambargosunu ele almasını beklemeyeceğiz. Tam bir silah ambargosu talep ediyoruz. Filistin'in her karışı özgür olana kadar, ABD Ortadoğu'dan tamamen çıkana kadar ve İsrail, İran, Filistin, Lübnan, Yemen ve diğer tüm Arap ülkelerine yönelik saldırganlığını durdurana kadar sokaklarda olacağız."

Demokratlar: "Kongre, İran'a karşı askeri harekat için yetki vermemiştir, ABD'yi riske atan askeri müdahaleyi onaylamayacağız"

ABD medyasına göre, Trump yönetimi, İran'a saldırma konusu üzerine de görüşmeler yaparken, ABD Senatosu'nun önde gelen Demokratları, ortak bir açıklama yayınlayarak, yönetimi "hazırlık, strateji ve açıkça tanımlanmış hedef eksikliği" ile suçladı.

Beş üst düzey Demokrat senatör Chuck Schumer, Chris Coons, Mark Warner, Jack Reed ve Patty Murray, "Kongre, ABD'nin ulusal güvenliğinin dünya çapında korunması ve savunulmasında eşit bir ortaktır ve Kongre, İran'a karşı askeri harekat için yetki vermemiştir, ABD'yi riske atan askeri müdahaleyi onaylamayacağız. ABD, uyurgezer bir şekilde on yıllar içinde üçüncü bir savaşa giremez" diye yazdı.

Senatörler, ayrıca "Yasa gereği, Başkan ülkeyi savaşa sokmayı düşünüyorsa Kongre'ye danışmalı ve yetki almalıdır. Kongre'ye ve Amerikan halkına ABD'nin bölgedeki angajmanı için bir strateji borçludur. Önerilen herhangi bir görev için hedefleri, riskleri, maliyeti ve zaman çizelgesini özetleyen açık ve ayrıntılı bir plana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.