Trump'tan Rusya Çıkışı: 'Büyük Gelişmeler Var!' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Rusya Çıkışı: 'Büyük Gelişmeler Var!'

Trump\'tan Rusya Çıkışı: \'Büyük Gelişmeler Var!\'
17.08.2025 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler olduğunu duyurdu ve medya eleştirisi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya konusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirterek takipte kalınması çağrısı yaptı.

Alaska'da geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"RUSYA KONUSUNDA BÜYÜK GELİŞMELER VAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın" ifadelerini kullanan Trump, diğer paylaşımlarında ABD medyasını hedef aldı.

ABD MEDYASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Trump, bazı medya kuruluşlarının "sahte haberler" yaptığını ve kendisiyle ilgili haberlerde gerçeği çarpıttığını savunduğu paylaşımda, Rusya- Ukrayna savaşından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "aptal savaşı" diye bahsetti.

ABD Başkanı Trump, "Alaska'da, Biden'ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer paylaşımında Trump, "Anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın Moskova'dan vazgeçmesini sağlasaydım sahte haberler ve ortakları radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler." ifadelerini kullanarak medyanın, "durdurduğu diğer çatışmalar hakkında" konuşması gerektiğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Güncel, Medya, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Rusya Çıkışı: 'Büyük Gelişmeler Var!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti
Uzmanından kritik uyarı 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi Uzmanından kritik uyarı! 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
Barış Alper’in golünden önce faul var mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Barış Alper'in golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Balıkesir’deki 6.1’lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı Balıkesir'deki 6.1'lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL’ye matematik kitabı satıyorlar Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar
Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 18:27:17. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Rusya Çıkışı: 'Büyük Gelişmeler Var!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.