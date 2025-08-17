Trump\'tan Rusya Çıkışı: \'Büyük Gelişmeler Var!\'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya konusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirterek takipte kalınması çağrısı yaptı.

Alaska'da geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"RUSYA KONUSUNDA BÜYÜK GELİŞMELER VAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın" ifadelerini kullanan Trump, diğer paylaşımlarında ABD medyasını hedef aldı.

ABD MEDYASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Trump, bazı medya kuruluşlarının "sahte haberler" yaptığını ve kendisiyle ilgili haberlerde gerçeği çarpıttığını savunduğu paylaşımda, Rusya- Ukrayna savaşından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "aptal savaşı" diye bahsetti.

ABD Başkanı Trump, "Alaska'da, Biden'ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer paylaşımında Trump, "Anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın Moskova'dan vazgeçmesini sağlasaydım sahte haberler ve ortakları radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler." ifadelerini kullanarak medyanın, "durdurduğu diğer çatışmalar hakkında" konuşması gerektiğini savundu.