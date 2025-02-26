Trump ve Zelenski Washington'da Anlaşma İmzalamaya Hazırlanıyor

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin cuma günü Washington'u ziyaret edeceğini ve iki ülke arasında büyük bir anlaşma imzalanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından gerçekleşen ilk kabine toplantısının öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin cuma günü Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin kesinleştiğini, Kiev ve Washington arasında nadir toprak elementlerini de içeren büyük bir anlaşma imzalanacağını söyledi. ABD ve Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin ABD'ye verilmesi anlaşması üzerine bir mutabakata vardıklarını bugün açıklamışlardı.

Trump'ın ilk kabine toplantısına, Tesla, X ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da katılacak olması eleştirilere neden oldu. ABD Başkanı bu eleştirilerin kaynağının medya olduğunu ve kabine üyelerinin Musk'ın katılımından mutluluk duyduğunu belirtti.