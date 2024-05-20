TSK, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA Gönderdi - Son Dakika
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TSK, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA Gönderdi

TSK, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA Gönderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının hayatını kaybettiği helikopter kazasının yaşandığı bölgeye Akıncı İHA'yı gönderdi. İran makamlarının teklifi kabul etmesi üzerine saat 23.30'da Batman'dan havalanan Akıncı İHA, saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile paylaşıldı. Saat 02.36'da helikopterin enkazının koordinatları İran makamlarına iletilerek görev tamamlandı.

20.05.2024 14:40
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(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının yaşandığı bölgeye Akıncı İHA'yı göndermesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı tarafından, dün saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığı'na bildirildi. Bunun üzerine derhal bir adet Coguar tipi helikopter Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.

İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığı'ndan onay alındı.

İran, Akıncı İHA'nın gönderilmesi teklifini kabul etti

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak; gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran'a iletildi.

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı. Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile de sürekli ataşelikler üzerinden koordinasyon sağlandı. Görevini başarıyla Akıncı İHA saat 06.45'de Türkiye hava sahasına döndü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TSK, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TSK, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA Gönderdi - Son Dakika
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