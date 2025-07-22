TSK Keskin Nişancıları Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu - Son Dakika
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TSK Keskin Nişancıları Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu

TSK Keskin Nişancıları Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu
22.07.2025 11:22
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Kara Kuvvetleri, uluslararası keskin nişancı yarışmasında birinci olarak başarı elde etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli unsurlarından biri olan keskin nişancılar, uluslararası yarışmalara zorlu eğitimlerden geçerek hazırlanıyor.

Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikincilik, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncülük elde etti.

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı.

Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler müsabakayı takip etti.

Eğitimler gerçeği aratmıyor

Birinci olan timin hava, kara ve sudaki zorlu eğitimlerini AA ekibi görüntüledi.

Buradaki eğitmenler tarafından yarışmalara uygun olarak hazırlanan parkurlarda yarışmacılar, helikopter atışı, eğitim atışı, sızma ve sızma atışı, kule ve bot atışı, ileri nişancılık atışı, barikat atışı ile muharebe atışı gibi parkurları kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.

Her türlü hava şartlarında, sabit olmayan alanlarda ortam koşullarına adapte olan keskin nişancılar, mesafe tanımadan özel ekipmanlarıyla verilen görevi başarıyla yerine getiriyor.

Keskin nişancılar, eğitim faaliyetleri kapsamında hedeflere belirlenen süre içerisinde helikopterden başarılı atışlar yaptı. Sabit olmayan alanda hedefleri tam isabetle vuran keskin nişancılar, görevlerini tamamladıktan sonra yere indi.

Daha sonra bitki ve araziye uygun olarak "ghillie suit" denen özel kamuflaj kıyafetleri giyerek kamufle olan tim üyeleri, kara hedefine sızarak atış yaptı.

Ekipler sudaki hedeflere de bot üzerinden atış yaparak eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Her türlü arazide görünmez oluyorlar

Büyük önem taşıyan arazi eğitimlerinde timler, arazide sızma, gizlenme, hedef tespiti ve sıyrılma eğitimlerinden geçiyor. Yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artıran personel, beden egzersizlerini düzenli olarak yaparak kondisyonlarını arttırıyor.

Timler giydikleri "ghillie suit" kıyafetleriyle, ilerleme ve siper alış biçimleriyle her türlü arazide adeta görünmez oluyor.

Farklı hava ve arazi koşullarında eğitimlere devam eden personel, çok sayıda ülkenin yer aldığı yarışmalara yerli ve milli tüfeklerle katılım sağlıyor. Bu kapsamda, KN-12 ve KN-76 tipi keskin nişancı tüfekleriyle yapılan eğitimlerde personel yarışmalara en iyi şekilde hazırlanıyor.

"Hızlı kararlar ile öne geçtik"

"Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında birinci olan timin üyesi Üsteğmen, eğitimlere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yarışmada başarılı olmalarının nedeninin yüksek uyum ve disiplin olduğunu ifade eden Üsteğmen, görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve Özel Görev Nişancı kursundaki eğitimlerini sahaya yansıttıklarını belirtti.

En büyük zorluklardan birinin yarışma boyunca yüksek stres altında odaklanmayı korumak olduğunu söyleyen Üsteğmen, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimizde bu tür durumlarla başa çıkmayı öğrendik. Bu da bize avantaj sağladı. Rakiplerimiz de çok hazırlıklıydı. Ancak biz taktiksel olarak daha esnek olmayı başardık ve hızlı kararlar ile öne geçtik. Eğitimlerimizin yoğunluğu ve gerçekçi senaryolar üzerinde çalışmamız, sahada karşılaştığımız durumlara hızlı uyum sağlamamızı sağladı. Bu süreçlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu başarı bizi daha da motive etti. Önümüzdeki görevlerde ve yarışmalarda da aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

"Gelecekteki görevlerimiz için özgüvenimiz daha da arttı"

Yarışmalarda belirlenen hedefleri çok kısa sürede vurmalarının gerektiğine işaret eden Üsteğmen, tim olarak hızlı organize olduklarını, hedefe başarılı bir şekilde sızarak gözlemcilerden tam puan aldıklarını ifade etti.

Bu deneyimin taktiklerini daha da geliştirmeleri gerektiğini gösterdiğini, gelecekte daha yenilikçi ve esnek stratejiler geliştirmeyi planladıklarını belirten Üsteğmen, şöyle devam etti:

"Bu başarı disiplinli çalışma ve takım ruhunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Diğer timlere de motivasyon kaynağı olmayı umuyoruz. Bu birincilik zor şartlar altında bile başarılı olabileceğimizi bize kanıtladı. Gelecekteki görevlerimiz için özgüvenimiz daha da arttı."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Savunma, Isparta, Türkiye, Güncel, Spor, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK Keskin Nişancıları Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu - Son Dakika

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