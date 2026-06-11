TSK personel özlük hakları ve sözleşmeli erbaş er istihdamı düzenlemesi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, TSK personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi, sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam sağlanmasını düzenleyen Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Komisyonda, 17 maddelik Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi, sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda en az 7 hizmet yapan ve başvuru tarihi itibariyle 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru, itfaiye eri olabilecek.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, teklifle ilgili usul tartışması açılmasını istedi. Komisyon Başkanı Akar'ın yaptığı oylamada, Bayraktutan'ın talebi reddedildi.

AHLATCI: TEKLİFİMİZ AYM KARARLARINDA ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ BOŞLUKLARI GİDERECEK

Kanun teklifi hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere söz alan ilk imza sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, teklifin sadece bazı mevzuat değişikliklerini içeren teknik bir düzenleme olmadığına dikkati çekerek "Bu teklif aynı zamanda ülkemizin güvenliği için gece gündüz görev yapan kahraman personellerimizin ve güvenlik teşkilatlarımızın ihtiyaçlarına cevap verme iradesinin bir sonucudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçası olan personellerimiz sınır ötesi harekatlardan ulut güvenliğine, terörle mücadelede kritik üst bölgelerindeki kar, kış, dağ, bayır demeden ailelerinden ve sevdiklerinden uzak şekilde vatan nöbet tutan personellerimiz ordumuzun operasyonel gücünün en önemli unsurlarından biridir" dedi.

Devlete sadakatle hizmet eden personellerin görev süreleri boyunca ve görev sonrasında karşılaştıkları sorunların çözülmesinin sadece bir personel politikası meselesi olmadığını belirten Ahlatcı, "Teklifimiz bir taraftan Anayasa Mahkemesi kararları sonrasında ortaya çıkan hukuki boşlukları giderirken sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam imkanlarını arttırmayı, başta şehit yakınlarımız olmak üzere ilgili kanun hükmü gereğince pozitif bir düzenleme olarak askerlik hizmetinden muaf tutulan ancak bu sebeple uzman erbaşlığa başvuramayan kişilerin uzman erbaşlığa başvurabilmelerinin önünü açmayı ve güvenli devletimizin güvenliği için görev yapan personelimizin yanında durmak, onların haklı taleplerine çözüm üretmek ve kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

CEYLAN: NEDEN BİZİM KENDİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİMİZ DEVREYE GİRMİYOR?

Kanun teklifinin tümü üzerine söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, özellikle hava savunma sistemleriyle ilgili kendilerini endişelendiren bir durumun söz konusu olduğunu ifade ederek "Kuzeyimizde bir savaş var Rusya'nın sürdürdüğü, aşağıda İran'la devam eden Suriye'de bir karışıklık. Ülkemize gelen iki füze NATO marifetiyle durduruluyor. Durdurulması çok güzel bir şey ama neden bizim kendi hava savunma sistemlerimiz devreye girmiyor" diye sordu.

"NATO'yla tabii ki beraber hareket ediliyor ancak aynı şekilde Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye bir saldırı olsa acaba NATO'nun gelip durdurmasını mı beklerlerdi" diyen Ceylan, hava savunma sistemi ve Mavi Vatan ile ilgili şu ifadelere yer verdi:"

"Kendi savunma sistemimizin de devreye girmiş olması bizi çok rahatlatır. NATO'nun Amerikan gemilerinin orada füzeyi düşürmesi açıkçası bizim desteklediğimiz ama aynı zamanda da kendi savunma sistemlerimizin de bunu başarıyla yaptığını görmek istediğimiz bir konudur. Aynı şekilde sınırlarımızın içerisine düşen serseri dronları da hatırlıyoruz. Sınırın içerisinde oldukça fazla girmiş bir şekilde bu dronların da oralara kadar girmesi düşürülmüş olmasına rağmen acaba bir zafiyet söz konusu olabilir mi düşüncesini de bize yansıtıyor. Bu anlamda hava savunma ile ilgili ne yapıyorsak daha iyisini yapmak, bunu geliştirmek ve daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapmalıyız."

NATO biliyorsunuz Yunanistan'la ilgili son derece değişik bir tutum aldı. Adeta Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı destekleyen Güney Kıbrıs'taki faaliyetlerine izin veren, destekleyen aynı zamanda işte Dedeağaç'ta olsun, Adalar'da olsun, bizleri zor durumda bırakacak pek çok etkinlikte NATO ve Amerika'dan yüz bulan Yunanistan maalesef ki hepimizi üzen tavırlar içerisindedir. Adalar'da kendi deniz milini hukuksuzca arttırarak neredeyse bizi her gün bir çatışmaya, bir savaşa zorlamaktadır. Bunu yaparken de en üst perdede tabii ki biz burada savaş çıkaralım, saldıralım bu gerekiyorsa o da yapılır ama dramatik seviyede olsun, askeri seviyede olsun. Bu kadar cüreti bulmaları bizi üzmektedir. Gereken cevap en üst safhada ve en etkili şekilde verilmelidir. Yunanistan'ın bu şımarıklığına daha fazla göz yumulmamalı. Mavi Vatan dediğimiz deniz vatanımız maalesef ki Yunanistan'ın ve onun onu destekleyen diğer ülkelerin İtalya, İngiltere olsun hepsi bu işin içerisinde bizi zora sokacak yaklaşımlar içerisinde tehlikeye girmektedir. Bu anlamda gereken tepkilerin de en sert şekilde gösterilmesi elzemdir."

"ÜLKELER BUNU ALMAK İÇİN PARA ÖDERKEN FIRKATEYNİMİZ İHTİYAÇ FAZLASI İSE BİZ NİYE YAPTIK?"

TBMM Genel Kurulu'nda Endonezya'ya fırkateyn satışı için uluslararası sözleşme getirildiğini belirten CHP'li Ceylan, "Bu gerçekten bir akıl tutulmasıdır. Fırkateyn satışı nedir? Sayın Bakan Yardımcısı fırkateyn dediğiniz belli bir ihtiyaçlar üretilmiştir. Bir görevi vardır. Ordu içerisinde bir çalışma rutini içerisinde gerekli olduğu için oradadır. Fırkateyn satışı siparişi alınır. Teslim edilecekse ne zaman teslim edilir? Ama elimizdeki fırkateyn satılmaz. Diğer ülkeler bunu almak için para ödüyorlar. Bizim elimizdeki ihtiyaç fazlası ise biz bunu niye yaptık o zaman" diye tepki gösterdi.

Tümü üzerine söz taleplerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildi.