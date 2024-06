TTB 76. Büyük Kongresi Devam Ediyor

Güncel

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi ikinci günde devam ediyor. Kongre, Merkez Konseyin belirleneceği seçimle yarın sona erecek. Seçimde, sağ blok tek liste, sol blok ise iki listeyle yarışacak. Sol blokun tek listeyle seçime girmesi için görüşmeler devam ediyor.

TTB 76. Büyük Kongresi'nde ikinci gün, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut'un 2022-2024 dönemi çalışma raporunu sunmasıyla başladı. Kongrede, bugün ayrıca Merkez Konseyi çalışma ve denetleme raporlarının okunması, mali raporun okunması, görüşülmesi, tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması, karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması, 2024-2026 dönemi kurulları için aday başvurularının alınması ve dilek, istek ve öneriler alınacak.

Kongrede, yarın yapılacak olan seçimlerde 65 tabip odasından 487 delege oy kullanacak. Kongrede yeni yönetim için Etkin Demokratik TTB, Tabip Odaları İnisiyatifi ve Çağdaş Türk Hekimleri Birliği listeleri yarışacak.

Edinilen bilgiye göre, sol blokta yer alan Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi'nin tek liste halinde seçime girmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Görüşmeleri değerlendiren Etkin Demokratik TTB listesindeki bir hekim, "Görüşmelere gelmiyorlar. Tabip Odaları İnisiyati dedikleri sadece 7 oda. Kendileri de bu örgüte emek vermiş insanlar. Neyi paylaşamadığımızı anlamıyoruz. Etkin Demokratik TTB seçimin kaybedilmemesi için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

"'TTB, tüm hekimlerin haklarını korumak için mücadele etmektedir"

Kongrenin ikinci gününde mevcut TTB Merkez Konseyi, basın açıklaması yaptı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "TTB bu topraklarda 71 yıldır hekimlerin örgütlü sesidir. Kolektif iradeyle sağlık alanında mücadele yürüten, anayasal korunma altında kamu kurumu niteliğinde bir örgüttür. TTB bir meslek örgütü olarak, üye olsun veya olmasın ülkemizdeki tüm hekimlerin başta ekonomik ve özlük olmak üzere tüm haklarını korumak için yıllardır mücadele etmektedir" dedi.

TTB'nin hekimlik meslek ve uygulamaları alanındaki evrensel değerlerin işlevselliğinin Türkiye'de sağlanabilmesinin temel güvencesi olduğunu vurgulayan Fincancı, "TTB, 71 yıllık tarihinin çok büyük bir bölümünde hekimleri, birlikte çalıştıkları sağlık meslek gruplarını ve içinde yaşadığı toplumun üyelerini bir bütün olarak görmüş; kendi sağlık, refah ve mutluluğunun ancak tümünün sağlık, mutluluk ve refahıyla birlikte sağlanabileceği bilimsel ve tarihsel gerçeğinin savunucusu olmuştur" ifadesini kullandı.

"Fahrettin Koca haksızlığa uğramışsa onun da yanında olacağız"

TTB tarafından 2021 yılında "Emek Bizim Söz Bizim" eylemleri ile başlatılan "mücadele hattının" yeniden kurulması gerektiğini kaydeden Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı tarafından güvenli, güvenceli ve şiddetsiz bir ortamda çalışma koşullarımızın sağlaması için zorlamamız gerekmektedir. İktidar, yukarıda bahsettiğimiz tabloyu her dönemde olduğu gibi bu dönemde de gerçekleri ifade eden TTB'ye saldırmayı, onu tehdit etmeyi ve kapatmayı, görevden alma ve kayyum atamalarını başaramamıştır. Bundan sonra da başaramayacaktır. Şiddetsiz, güvenli, güvenceli hekimlik için mücadelemiz devam edecektir. TTB tüm hekimler için bir okul ve güvencedir. İstifa ettiği iddia edilen Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da bir haksızlığa uğramışsa, mağduriyet yaşayan her hekimin yanında olduğumuz gibi, TTB olarak onun da yanında olacağız. Bakanlık geçicidir, hekimlik ve TTB kalıcıdır. Yeni dönemde görev alacak Merkez Konseyi üyelerimize şimdiden başarılar diler, her zaman olduğu gibi yine onların yanında, onlarla birlikte omuz omuza mücadele edeceğimizi bildiririz."