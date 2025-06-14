TTB'den İsrail Saldırılarına Karşı Çağrı

Türk Tabipleri Birliğince (TTB), savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekilerek İsrail'in saldırılarının durdurulmasına yönelik çağrı yapıldı.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 80 yıldır Orta Doğu'da insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden emperyalist politikalarının, son operasyonla birlikte daha da genişleyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Son 1,5 yılda işgal altında olan Filistin halkına saldırılarını soykırım düzeyine taşıyan, Lübnan ve Suriye'de sivilleri hedef alan hava saldırılarına hız kazandıran İsrail rejiminin, İran'a yönelik bu yeni operasyonunun bölgeye daha fazla ölüm ve yıkım getireceği kuşkusuzdur." ifadeleri yer aldı.

Savaş ortamlarında en çok zarar görenlerin çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar gibi kırılgan gruplar olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in geçmişte sivilleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef alarak insanlık suçu işlediği hatırlatıldı.

"Yaşam hakkı savunucuları olarak, mesleğimizin onurundan ve önlüğümüzün beyazından aldığımız güçle bir kez daha söylüyoruz, savaş bir halk sağlığı sorunudur." ifadesine yer verilen açıklamada, hekimlerin yaşamı ve barışı savunmakla yükümlü olduğu vurgulandı.

TTB, uluslararası kamuoyuna şu çağrıda bulundu:

" Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tabipleri Birliği ve uluslararası kamuoyu bu savaşı durdurmak için derhal harekete geçmelidir. Savaşın tüm tarafları, çatışma bölgelerinde sivil halkın ve sağlık emekçilerinin korunmasını şart koşan uluslararası hukuk kurallarına uymalıdır. Tıbbi tarafsızlık ilkesi gereğince, saldırılardan etkilenen kişilere herhangi bir ayrım gözetmeksizin sağlık hizmeti sunulmalı, ihtiyacı olan herkese tıbbi ve insani yardım sağlanmalıdır."