TTB'den Yeni Sağlık Sistemi Çağrısı

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(KOCAELİ) Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, "Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün" eylem programı kapsamında İzmit Mimarlar Odası binasında hekimlerle bir araya geldi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Azap, Sağlık Bakanı ile görüşeceğini belirtti. Azap, "Türk Tabipleri Birliği olarak bilimsel ve doğru olanı bu ülkenin insanları için, hekimler için sağlık emekçileri olan için iyi olan şey neyse her yerde, her zaman, her platformda, herkesle bunu paylaşıyoruz. Bunu her zaman ifade ediyoruz." dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün" eylem programı kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı "Beyaz Yürüyüş" İzmit'e ulaştı. İzmit Kent Meydanı'ndaki yürüyüş ve basın açıklamasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, İzmit Mimarlar Odası binasında hekimlerle bir araya gelerek, yaptıkları çalışmalar ve amaçları hakkında bilgi verdi.

Azap, 14 Mart'ta yapacakları eylem programını, 1 Mart'ta Ankara buluşmasında çok sayıda meslek örgütü ile birlikte kararlaştıracaklarını belirtirken, ideal sağlık sistemi arayışında olduklarını vurguladı.

" Türkiye'de hep bir merkezden, tek yerden kararlar alınıyor"

Seslerinin duyulmasını istediklerini belirten TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, "Türkiye'de hani son yıllarda yaşadığınız şeyi biliyorsunuz. Hep bir merkezden tek yerden kararlar alınıyor. Hiç bu kararın muhataplarına herhangi bir şey sorulmadan, biraz da kanun yapabilmenin verdiği, kolayca kanunu yapıp niteliğine girmenin verdiği bir rahatlıkla her gün bir değişiklik oluyor. Ama sonuçta bunlar da başarılı olmuyor. Bunu tabii ki de bizlerden yana bir takım değişiklikler de olmuyor. Hem halkın sağlığından hem hekimlerin haklarından yana değişiklikler de olmuyor bunlar." dedi.

"Yürüyüşün başlamasının ardından Sağlık Bakanı aradı"

Başlattıkları yürüyüşün hemen ses getirdiğini ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anlatan Azap, "Dün akşam üstü sağlık bakanı beni aradı. Sabah katıldığım televizyon programını izlemiş. "Hatır sormak için aradım" dedi ama bir görüşsek iyi olur dedi. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar içerisinde, günler içerisinde 14 Mart'tan önce görüşebilirim ben. Hazırlıklarımızdan biraz bahsettim. Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. bakanla da görüşeceğiz. Elbette biz ne kadar iyi bir hazırlık yaparsak ve ne kadar güçlü olursak o kadar da dikkate alınacaktır söylediklerimiz diye düşünüyoruz. Ama sonuçta biz Türk Tabipleri Birliği olarak bilimsel ve doğru olanı bu ülkenin insanları için, hekimler için sağlık emekçileri olan için iyi olan şey neyse her yerde, her zaman, her platformda, herkesle bunu paylaşıyoruz. Bunu her zaman ifade ediyoruz." diye konuştu.

"Raporları 10 Mart'ta kamuoyuyla paylaşacağız"

Farklı illerde düzenledikleri Çalıştaylar sonrası hazırladıkları raporları 10 Mart'ta kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını söyleyen Azap şöyle devam etti: 14 Mart'tan sonra da peyderpey belki her hafta bir olabilir ya da birkaç haftada bir raporu açıp farklı araçlar geliştirip, bunu tartıştırarak kamuoyunun gündemine koyarak biraz şekillendirdikten sonra bir başka rapora geçmek suretiyle yaza kadar devam eden bir faaliyet planlıyoruz. 14 Mart günü tabii çok önemli. Bütün odalarımızın çok güzel etkinlikleri var 14 Mart haftasında. Biz de elimizden geldiğince o etkinliklere katılmaya gayret edeceğiz. O etkinlikler sırasında da bunları dile getireceğiz. 14 Mart günü ne yapacağımız konusunu 1 Mart'taki Ankara buluşmasında kararlaştıracağız. Yani bu yürüyüşü biliyorsunuz 1 Mart'ta Ankara'da büyük hekim buluşmasıyla sona erecek. Orada çok sayıda emekli meslek örgütünü de davet ettik."

"Şu anki sağlık sisteminden daha iyi ve ideale yakın bir modeli biz tasarlamalıyız"

En ideal sağlık sisteminin bütün üretim araçlarının kamulaştırılmasıyla olabileceğini söyleyen Azap, "Ama onu yapabilmek mümkün değil. O yüzden biz şöyle ilerledik; Dedik ki evet mevcut yeni düzen içerisinde, çok düzen içerisinde, düzenin belirli koşullarına hapsolmamış, bununla kısıtlı kalmayan ama insanların da evet gerçekten bu yapılabilir diye düşünmesini sağlayacak kadar ayakları biraz bugüne basan, bugünün boşluklarından güç alan ama şu anki sağlık sisteminden daha iyi ve ideale yakın bir modeli biz tasarlamalıyız diye düşünüyoruz. Yani yöntem olarak böyle bir yöntemi benimsemiş durumdayız. Elbette bu bir başlangıç. Daha doğrusu yolda bir durak diye düşünebiliriz. Bunu daha ileriye taşımak, daha ideale yakın hale getirmek önümüzdeki yılların görevi olarak önümüzde duracak" şeklinde konuştu.

"İnsanlara umut olmaya çalışıyoruz"

Dr. Alpay Azap, "Yani bizim tasarladığımız başka bir sağlık sistemi en iyi başka bir Türkiye'de olabilecek zaten. O konuda da çabalarımız sürüyor. Bugün aramızda örneğin demokratik kitle meslek örgütlerinin temsilcileri var. Biz konfederasyonlarla da düzenli bir iletişim halindeyiz. Son birkaç aydır, DİSK, KESK TMMOB hatta şimdi Barolar Birliği ile de görüşmelerimiz var. Belli başlıklarda bir araya gelerek daha iyisi nasıl olabilir konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. ve belki yaz girmeden biz başka bir sağlık sistemi mümkün diye yola çıktık. Başka bir Türkiye mümkün başlığı altında bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. Öyle bir hedef koyduk önümüze. İnsanı harekete geçiren şey bilgi değil. Yani aslında insanlar biliyorlar bazı şeyleri. Hiç eğitimi olmayan insanlar bile neyin ne olduğunu bizim kadar artısına hakim olması biraz bilebiliyor, görebiliyor. Ama harekete geçirmek için insanlara umut gerekiyor. O yüzden biz umut olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.