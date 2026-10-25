TTB\'nin AB destekli projesiyle 15 istasyonda istilacı zararlılar anlık izlenecek

TRABZON Ticaret Borsası (TTB) koordinasyonunda yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli proje kapsamında; Karadeniz Havzası'nda tarımsal üretimi tehdit eden istilacı zararlılar, kurulacak 'İklim ve Zararlı Böcek Tespit İstasyonları' ile takibe alınacak. İstilacı zararlılara karşı geliştirilen projede; istasyonlardaki sensörler, feromon tuzaklar ve üreticilerin mobil uygulamaya yükleyeceği fotoğraflar entegre edilerek böcek popülasyonu anlık takip edilecek. TTB Başkanı Eyyüp Ergan, "Gürcistan ve Bulgaristan'a da istasyon kurarak bölgemize yaklaşan zararlıyı anlık tespit edeceğiz" dedi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) koordinasyonunda yürütülen AB destekli AGRICOOP Projesi ile Karadeniz Havzası'nda fındık başta olmak üzere tarımsal üretimi tehdit eden istilacı zararlılar, 'İklim ve Zararlı Böcek Tespit İstasyonları' ile anlık takip edilecek. Aralık ayında Türkiye'nin yanı sıra, Bulgaristan ve Gürcistan'da 15 noktaya kurulumuna başlanması planlanan istasyonlarda; sensörler, görüntüleme sistemleri ve feromon tuzaklar aracılığıyla hava ve toprak koşulları ile zararlı böceklerin popülasyonu takibe alınacak. Elde edilen veriler, üreticilerin MAPPEST mobil uygulaması üzerinden bahçelerinde gördükleri zararlıların fotoğraflarını sisteme yüklemesiyle bir arada değerlendirilecek. Bu sayede zararlı istilacı türlerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı, yayılış alanları ve mevsimsel hareketleri belirlendiği sistemle, tarımsal riskler erken belirlenecek.

'İSTASYONLAR SAYESİNDE POPÜLASYONU ÖĞRECEĞİZ'

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, "Projemiz, Trabzon Ticaret Borsası olarak Avrupa Birliği destekli bir çalışmadır. Proje'nin adı da 'AGRICOP' projesidir. Bu projeyle, Karadeniz Havzası'ndaki zararlıların popülasyonunu ölçeceğiz ve coğrafyamızda hangi zararlı ne derece yaygın buna bakacağız. Bu projede Gürcistan, Bulgaristan ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ortağımızdır. Karadeniz Havzası'nda bu zararlıların hangi popülasyonda olduğunu kuracağımız istasyonlar sayesinde öğrenmeye çalışacağız. 15 istasyon kuracağız. İstasyonların büyük bir kısmı da Trabzon'da kurulacak. İstasyonlar hem feromon tuzaklarıyla zararlıları içine çekecek hem de çiftçilerimiz mobil uygulama indirdikten sonra bahçelerinde gördükleri zararlıların fotoğrafını çekerek sisteme yükleyecek. Böylelikle bölgedeki popülasyon ortaya çıkmış olacak" dedi.

'ÖLÇÜLEN POPÜLASYONLA MÜCADELE DAHA KOLAY OLACAK'

Başkan Ergan, "Fındıkta ve diğer ürünlerde kokarcadan kaynaklı zararları görüyorsunuz. Zamanında tedbirler alsaydık belki de daha az olacaktı. Popülasyonu ölçtükten sonra mücadelesi daha kolay olacak. Hangi zararlı, hangi zamanlarda ortaya çıkıyor ve ne derece artıyor konusunda istasyonlar yardımcı olacak. Bu istasyonların bölgemizde zararlılara karşı faydalı olacağını umuyorum. Aralık ayında istasyonları kuracağız, haziranda da bitireceğiz. Bu istasyonların görevleri devam edecek. İstasyonları takip ve tespite devam edecek. Gürcistan ve Bulgaristan'a 2 tane, Trabzon'a 9 ve Samsun'a da 2 tane kurulacak" diye konuştu.

'BÖLGEMİZE YAKLAŞAN DİĞER ZARARLILARI DA TESPİT EDECEĞİZ'

Sistemin, zararlıların tespitine ve izlenmesine odaklanacağına değinen Ergan, "Çiftçimiz bulunduğu bölgede hangi zararlıyı gördüyse onun fotoğrafını çekecek ve sisteme yükleyecek. Sistem hem sayacak hem de bölgeyi tespit edecek. Bu proje sadece zararlıyı tespit aşaması için olacak. Mücadele tabii ki devlet tarafında devam edecek. Bu yıl, geçen seneki kadar kokarca görülmedi. Samuray arılarıyla yapılan mücadele etkili oldu. Bölgemize yaklaşan diğer zararlıları da tespit edeceğiz. Karadeniz Havzası'ndaki popülasyonu ölçtüğümüz için Gürcistan ve Bulgaristan'a da istasyon kuracağız. Oradaki zararlıları da göreceğiz. Yaklaşan zararlıyı, gelen giden zararlıyı tespit edeceğiz" dedi.