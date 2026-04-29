Ttı İzmir, 20. Yıla Hazırlanıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 2-4 Aralık tarihlerinde Fuar İzmir'de 20'nci kez kapılarını açacak. Fuarın öncesi İZFAŞ ve TÜRSAB tarafından düzenlenen programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "İzmir'in gücü birlikte üreten, paylaşan ve geleceğe inanan insanlarında. Bu kent hepimizin ve inanıyoruz ki İzmir'in turizmdeki gücünü birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Fuar İzmir, turizm sektörünü 2-4 Aralık tarihlerinde 20'nci TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde buluşturacak. Fuar kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakkı Karadeveci, TÜRSAB Yöneticileri Kıvanç Meriç ve Şebnem Urgancıoğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, fuar paydaşları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde İzmirli acenteler buluşması gerçekleştirildi.

Tanıtım programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "İzmir'in turizmdeki konumunu güçlendirmek ve bunu somut iş birliklerine dönüştürmek ortak hedefimiz. Kurulan bu güçlü iş birliği, fuarımızın gelişmesinde ve uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Bu sene acentelerin katılımı ve desteği ile birlikte güçlü bir çalışmayla çok daha iyi bir fuarda bir araya geleceğimize inanıyorum. İzmir'in gücü, birlikte üreten, paylaşan ve geleceğe inanan insanlarında. Bu kent hepimizin ve inanıyoruz ki İzmir'in turizmdeki gücünü birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Markalaşma, kamu-özel sektör iş birliği ve ortak aklın oluşturulması"

Yıldır, şunları kaydetti:

"Uluslararası çok ciddi belirsizliklerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yaptığınız iş ne kadar değerliyse bir o kadar da bu belirsizliğe çok duyarlı. Yaptığınız, çok emek isteyen ince bir iş. Bu yüzden ayrıca takdir etmek isterim. Bu süreci bütün paydaşlarla daha güçlü bir yapı kurmak için de değerlendirmek mümkün. Bunun için gerekli olanlar markalaşma, kamu-özel sektör iş birliği ve ortak aklın oluşturulması diye düşünüyorum. Kriz dönemlerinde acenteler, talebi yönlendiren ve yeniden şekillendiren kritik aktör rolünü oynuyor. Seyahat acenteleri, aynı zamanda olumsuz seyri tersine çeviren ve canlandırmayı sağlayabilen ekonomik aktörler. Bu nedenle sektörün yeniden ivme kazanmasında sizlerin katkısı her zamankinden daha fazla olacak. Fuarın bu yıl 20'nci kez yapılması, ciddi bir sorumluluktur. Sizler bu sorumluluğa sahip insanlarsınız. Yaptığınız işin hassasiyetini göz önüne tutarsak bizim size her zamankinden daha fazla destek olmamız gerektiğini anlıyoruz. Bu süreçte fuarın paydaşı olan TÜRSAB ve TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu en büyük destekçimiz."

"Birbirimize sahip çıkarsak çok daha güçlü oluruz"

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakkı Karadeveci de "Fuarın 20'nci yılına yaklaşırken şunu çok net söyleyebiliriz; bu fuar sadece bir organizasyon değil, bizim emeğimizin, birikimimizin ve birlikte üretme gücümüzün bir yansıması. İzmir her zaman turizmin önemli merkezlerinden biri oldu, ama bu gücü gerçekten hissettiren sizlersiniz. Sahada olan, misafirle birebir temas eden, bu sektörü omuzlayan acentelerimiz, en özenli şekilde konuk eden otelcilerimiz... Bazen en büyük güç aynı masada oturabilmekten geçiyor. Önümüzde yeni bir dönem ve değişen bir turizm dünyası var ama şuna inanıyorum; birlikte olursak, birbirimize sahip çıkarsak sadece ayakta kalmayız, çok daha güçlü oluruz" diye konuştu.

"20 yıllık bir özveri, 20 yıllık bir gayret"

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu da şunları söyledi:

"Bu sene fuarımızın 20'nci yılını kutlayacağız. Bu bizler için çok kıymetli. Çünkü 20 yıllık bir emek, 20 yıllık bir özveri, 20 yıllık bir gayret söz konusu. Sadece İzmir turizmi için değil hem Türkiye'nin uluslararası turizm arenasındaki görünürlüğü ve bilinirliği için hem de bu emeği ve bu fuarı daha da büyütmek için sektörün değerli temsilcilerinin destekleri bizler için kıymetli. Bu sene fuarın uluslararası ve dijital tarafta güçlenmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz. Bir önceki seneye göre geçen yılı çok daha başarılı verilerle tamamladık. Burada önemli olan sadece sayılar değil. Fuarlar artık bütün dünyada aynı zamanda bir deneyim alanı olarak algılanıyor. O yüzden bu buluşmalar çok kıymetli. Biz 20'nci yılda sizlere aynı emek ve özveri ile geçen her yıldan daha iyi hizmet üretmeye, ticaret hacmi yaratacak ziyaretçileri İzmir'e taşımaya devam edeceğiz. İzmir de TTI İzmir de hepimizin. Biz sektörün değerli temsilcilerinin bu fuarımızda bizimle birlikte gayretini ortaya koyacağına eminiz."

Lansmanda indirim sürprizi açıklandı

İZFAŞ Fuarlar Koordinatörü Elif Akşahin, fuara ilişkin sunum yaptı. İZFAŞ ve TÜRSAB olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın destekleri, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu, Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği, İzmir Turist Rehberleri Odası, SKAL İzmir Kulübü ve tüm sektör paydaşlarıyla 20'nci yıla hazırlandıklarını kaydeden Akşahin, sektör paydaşlarını ekonomik olarak desteklemek ve en yüksek katılıma ulaşmak için 31 Ağustos'a kadar ödemesini tamamlayan katılımcıların, geçen senenin metrekare fiyatları ile fuarda yer alma şansı yakalayacağını da açıkladı. Ayrıca, İzmir Ticaret Odası üyesi firmaların yararlandığı yurt içi fuar katılım teşvikleri İzmirli katılımcılara önemli ölçüde maddi destek sağlayacak. Teşvik kapsamında teşvike esas metrekare bedeli, KDV hariç azami 2 bin 500 TL/metrekare olarak uygulanacak. Kademeli destek oranları ise 1-80 metrekare arası katılımlarda yüzde 50, 81-200 metrekare arası katılımlarda yüzde 60 olacak.

Her yıl daha da büyüyor

İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 2025 yılında katılımcı sayısında yüzde 39 artış gösterdi. Yabancı katılımcı sayısında ise 2,5 kat artış yaşandı. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 20'nin üzerinde artış oldu. Acente/tur operatörleri, hava yolu, konaklama, destek hizmetleri, teknoloji ve DMC katılımcı sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde arttı. Bu artış, net katılımcı metrajına 2 bin 83 metrekare net büyüme sağladı. 64 ülkeden 12 bin 527 profesyonel ziyaretçi ve 381 katılımcı İzmir'de buluştu. Bu yıl İzmir'e direkt uçuşu bulunan destinasyonlar başta olmak üzere Avrupa, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Latin Amerika bölgelerine odaklanılıyor.