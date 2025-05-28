TÜBİTAK'ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin ilk üç sırası devlet üniversitelerinin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarına göre Yıldız Teknik Üniversitesinin üçüncü, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) ikinci ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Kacır, ATO Congresium'da düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik odaklı performansını ortaya koyan söz konusu endeksin, bilim ve inovasyon temelli kalkınma yolculuğunda yol gösterici bir referans niteliği taşımasını temenni etti.

Küresel ölçekte değişim hızının arttığı, bilginin stratejik bir güç olarak öne çıktığı bir çağda olduklarına dikkati çeken Kacır, bu dönemde ülkelerin refah seviyesini ve rekabet gücünü bilimsel bilgi üretme kabiliyeti ve teknolojideki yeniliklere öncülük etme düzeyinin belirlediğini söyledi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda, bilim ve teknolojide büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi bu alanda dünyada söz sahibi konuma taşıdık. Bu dönemde 1 yılda gerçekleştirilen Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 9 binden 49 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında Türkiye, 22. sıradan 14. sıraya çıktı. Bu dönem aynı zamanda TÜBİTAK desteklerinin toplumun tüm kesimlerinin erişimine açıldığı bir dönem oldu. TÜBİTAK bilim insanı, akademi, kamu ve sanayi destekleri 9,5 katına çıkarak yıllık 17 milyar liraya ulaştı."

"Teknoparklarımızın sayısı 22 yılda ikiden 106'ya çıktı"

Araştırmacılar ve bilim insanları için sundukları destekler neticesinde, üniversitelerin bilimsel girdi üretme kapasitesi açısından katettiği mesafenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak, günümüzün dünyasında üniversitelerin yalnızca bilgi üreten ve insan kaynağı yetiştiren yapılar olmanın ötesine geçmesi, yenilikçi iş fikirlerinin olgunlaşması ve hayata geçirilmesi için uygun zemin inşa etmeleri, girişimcilik ruhuna sahip, risk alan bireylere destek olmaları, sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürüyle bölgesel ve ulusal kalkınmada lokomotif rol üstlenmeleri bilim ve teknoloji temelli kalkınma yolculuğumuzda kritik önem taşıyor. Bu anlayışla üniversitelerimizi girişimcilikte ve yenilikçilikte öncü konuma taşımak için önemli adımlar attık. Üniversitelerimizin bilgi ve araştırma potansiyelini AR-GE ve inovasyon odaklı kalkınma için harekete geçiren teknoparklarımızın sayısı 22 yılda ikiden 106'ya çıktı. Bugün teknoparklarımız, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere pek çok alanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyon projelerini yürüten 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor. 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük eden TÜBİTAK BİGG Programı tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ülkemizdeki en büyük destekçisi konumunda yer alıyor."

Çalışmaya 197 üniversite dahil edildi

Kacır, eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı üretimi, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, kuantum gibi stratejik alanlarda kurdukları yüksek teknoloji platformlarıyla üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine, AR-GE faaliyetlerinin ticarileşmesine hız kazandırdıklarını anlattı.

Bakan Kacır, "Sektör Kampüste" programıyla sektörlerin güncel bilgi ve uygulamalarının üniversite müfredatına entegre edilmesiyle nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sağladıklarını, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yürüttükleri bu işbirliğiyle, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildirdi.

"TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"yle üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirdiklerini dile getiren Kacır, 2012'den bu yana düzenlenen söz konusu çalışmanın, yıllar içinde, üniversitelerin akademik çalışmalarının, girişimcilik ekosistemiyle entegrasyonunu ve topluma sağladıkları ekonomik katkıyı gösteren önemli bir referansa dönüştüğünü anlattı.

Üniversiteler arasında yapıcı rekabeti teşvik eden endeksin üniversitelerde girişimcilik ekosistemi arasındaki sinerjiyi artıran, üniversite sanayi işbirliğini derinleştiren güçlü bir zemin sunduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Değerlendirme sürecine 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 197 üniversite dahil edildi. 9 aylık yoğun bir çalışmanın eseri endeksin veri toplama sürecine 323 kurum katkı sağladı. Bu kapsamlı ve çok paydaşlı çalışmada, üniversitelerimizi bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, ekonomik ve toplumsal katkı olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre puanladık. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin bilim ve inovasyon temelli kalkınmada rolünü daha da güçlendirmek üzere yapay zeka, sağlık teknolojileri, kuantum teknolojileri, uzay, nükleer, çip, yarı iletkenler gibi yüksek teknoloji alanlarında üniversitelerimizde gerçekleştirilecek çalışmaların ekonomik değere dönüştürülmesini hızlandıracak platformları hayata geçireceğiz."

Devlet üniversiteleri ilk üçte

Kacır, öncelikli ve kilit teknoloji alanlarında hedef bütünlüğünü sağlamak üzere üniversite kamu ve sanayi arasındaki işbirliği ağlarını etkinleştireceklerini söyledi.

Kritik alanlarda araştırmaların sanayiye entegrasyonunu hızlandıracaklarının ve büyük bilimsel atılımlara ve mühendislik yeniliklerine dayanan derin teknoloji girişimciliğini daha güçlü destekleyeceklerinin altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Derin teknoloji alanındaki patentlerin ticarileştirilmesine yönelik yeni uygulamaları devreye alacağız. Üniversitelerin girişimci bir nesil yetiştirmek üzere tüm fonksiyonlarıyla birer kuluçka merkezi olarak çalışmasına destek olacağız. Akademisyenlerimizin AR-GE çıktılarının ürünleşmesi için mevcut teknoloji transfer mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. İnanıyorum ki atacağımız tüm bu adımlarla üniversitelerimiz, bilginin ekonomik değere dönüştüğü, akademik birikimin girişimcilikle buluştuğu, nitelikli işbirliklerinin merkezinde yer alan stratejik aktörler olarak konumlarını daha da güçlendirecek."

Endeks sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen ve 2012'den bu yana endeksi hazırlayan TÜBİTAK çalışanlarına teşekkür etti.

Kacır, endekse ilişkin şu bilgileri verdi:

"TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2024 yılı sonuçlarına göre onuncu sırada Bahçeşehir Üniversitesi, dokuzuncu sırada Boğaziçi Üniversitesi, sekizinci sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, yedinci sırada Koç Üniversitesi, altıncı sırada Özyeğin Üniversitesi, beşinci sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, dördüncü sırada Sabancı Üniversitesi, üçüncü sırada Yıldız Teknik Üniversitesi, ikinci sırada İTÜ ve ilk sırada ODTÜ var."