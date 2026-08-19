İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’dan "Almanya ile iş birliğini güçlendirme" mesajı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görevine yeni başlayan Almanya Federal Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu Kathrin Misera-Lang'ı makamında ağırladı. Başkan Tugay, Almanya'daki şehirler, kurumlar ve üniversitelerle İzmir'in bağlarını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin yeni İzmir Başkonsolosu Kathrin Misera-Lang, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ziyarette; Başkonsolos Özel Kalemi Nesrin Çetiner, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı da yer aldı. Başkonsolos, İzmir'de otomotivden havacılık ve uzay sanayisine ve yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren yaklaşık 250 Alman sermayeli şirketin varlığına dikkat çekti.

İŞBİRLİĞİ VE YARDIM VURGUSU

Türk ve Alman halkları arasındaki köklü ve yakın dostluk bağlarına vurgu yapan Başkan Tugay, İzmir'in zengin arkeolojik mirası, dinamik ekonomik yapısı ve sunduğu yaşam kalitesi hakkında bilgi verdi. İzmir'de 5 teknopark ve 17 organize sanayi bölgesi bulunduğunu ifade eden Tugay, kentin ulaşım master planının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Deprem master planı ve afet odaklı eylem planları geliştirdiklerini söyleyen Tugay, her türlü yardım ve iş birliğine hazır olduklarını; Alman şehirleri, kurumları ve üniversiteleriyle bağları güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Başkonsolos Dr. Kathrin Misera-Lang, İzmir'in özellikle rüzgar enerjisi yatırımları, yenilenebilir enerji ve teknoloji odaklı sanayi uygulamalarında hızla gelişen güçlü bir merkez olduğunu vurguladı. İzmir'e gelince rüzgar türbini görmenin çok güzel olduğunu belirten Kathrin Misera-Lang, eylül ayında Bremen-İzmir Kardeş Şehir Derneği temsilcilerinin İzmir'e geleceğini ve söz konusu ziyaretin karşılıklı tecrübe paylaşımı açısından oldukça faydalı olacağını dile getirdi.