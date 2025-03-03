TÜİK İlk Kez Hakim Karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜİK İlk Kez Hakim Karşısında

Geniş Video İzle

Seyfettin Çilesiz, TÜİK'in enflasyon verilerini asılsız bularak dava açtı. Emekliler destek veriyor.

03.03.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esra TOKAT - Kamera:  Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle dava açan eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in ilk kez hakim karşısına çıktığını belirterek, "TÜİK mahkeme huzurunda savunmalarını sunacak. Birçok emekli derneği, sendika, siyasi parti temsilcileri burada. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in de uzman olarak dinlenilmesini talep ettik" dedi. Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül ise "Bu haklı davamızda, 16 milyon emeklinin sesi olmak için buradayız. Yetkililer ve siyasi iktidar, artık emeklilerin sesini duyun. Emekli geçinemiyor, yaşayamıyor, barınamıyor" diye konuştu.

Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesinde bugün duruşmalı görülecek.

"TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği" gerekçesiyle pek çok siyasi parti ve dernek suç duyurusunda bulunurken, eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz de TÜİK'e, enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurmuştu. TÜİK'ten yanıt alamayan Seyfettin Çilesiz, "TÜİK'in açıkladığı enflasyonla çarşı pazardaki fiyat artışlarının örtüşmediği, açıklanan düşük enflasyon nedeniyle kendisinin ve emeklilerin aylıklarına düşük zam yapıldığı" gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan'ın, yargılamanın duruşmalı yapılması talebi üzerine, Ankara 6. İdare Mahkemesi duruşmayı bugün saat 09.30'da görmeye başladı.

Davaya destek vermek için CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Gürten, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, Mücadeleci Emekliler Derneği, Birleşik Emekliler Sendikası, Tüm Emekliler Sen, Büro-İş, Hekim-Sen, Eğitim-Sen üyeleri İdare Mahkemesi önüne geldi. Sloganlar atan emekliler ellerinde, "Ah TÜİK, vah TÜİK, yaktın emekliyi TÜİK" yazılı dövizler taşıdı.

"TÜİK ilk kez hakim karşısına çıkacak"

Duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in ilk kez hakim karşısına çıktığına dikkati çekerek, "TÜİK mahkeme huzurunda savunmalarını sunacak. Birçok emekli derneği, sendika, siyasi parti temsilcisi burada. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in de uzman olarak dinlenilmesini talep ettik, konuyla ilgili çok fazla bilgiye sahip. Birol Bey'i mahkemede dinleteceğiz. Mahkeme bugün karar verebilir ya da 15 gün içerisinde kararını açıklayacaktır. Emeklilerde büyük bir heyecan var, haklarını istiyorlar" diye konuştu.

"Biz iki kurumun arasında pinpon topu olmak istemiyoruz"

ANKA'ya konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül ise şunları kaydetti:

"Bugün bizim de müdahil olduğumuz bir dava görülecek. Fakat mahkeme, bizim gibi emekli 8 tane kurumun, 'menfaatiniz yok' diyerek müdahillik talebimizi reddetti. Ona rağmen biz bugün buradayız. TÜİK'e karşı açılan bu haklı davamızı takip için buradayız. TÜİK'e 'açıklamış olduğunuz veriler gerçeği yansıtmıyor' diyerek dilekçe verdik. TÜİK'in bize dediği 'enflasyon verilerini her ne kadar biz açıklıyorsak, zammı SGK yapıyor.' Bunun üzerine SGK'ye giderek dilekçe verdik. SGK da 'her ne kadar maaş artışlarını biz yapsakta TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre yapıyoruz' dedi. Yani emekli pinpon topu gibi... Bir TÜİK vuruyor, bir SGK vuruyor. Biz iki kurumun arasında pinpon topu olmak istemiyoruz. İlk defa TÜİK hakim önüne çıkıyor. Bu haklı davamızda, 16 milyon emeklinin sesi olmak için buradayız. Yetkililer ve siyasi iktidar, artık emeklilerin sesini duyun. Emekli geçinemiyor, yaşayamıyor, barınamıyor."

"Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz"

Kaynak: ANKA

Birol Aydemir, Ceza Dairesi, Ali Erdem, Gündoğan, Yargıtay, Sendika, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK İlk Kez Hakim Karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:27:35. #7.12#
SON DAKİKA: TÜİK İlk Kez Hakim Karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.