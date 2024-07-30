TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak. - Son Dakika
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TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak.

ANKA Haber Ajansı 30 Temmuz Salı gündemi

30.07.2024 10:25
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10.00 - TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitim sendikaları ile Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

11.00 - Komada 10 yıl süren yaşam mücadelesini kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

12.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, işçilerin sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkı ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

13.00 - İstanbul Tabip Odası, "Bebek ve çocuklara hacamat" konusunda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

13.30-16.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşecek, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (ANKARA)

13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde güncel gelişmelerle ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. (ANKARA)

18.00 - DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca, "çektikleri halayla terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yapılan tutuklamalara ve Diyarbakır'da caddedeki Kürtçe uyarı yazılarının silinmesine tepki amacıyla basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/DİYARBAKIR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak. - Son Dakika

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