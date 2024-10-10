TÜKD'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ziyaret

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(ESKİŞEHİR)- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Genel Başkanı Meral Güler, Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez ve diğer illerden gelen yönetim kurulu üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Ünlüce, "Sizin gibi aydınlık, çağdaş kadınlar ve bizler çocuklarımıza her zaman kol kanat gereceğiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Genel Başkanı Meral Güler, İl Şube Başkanı Nuran Yenilmez, Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Isparta, Yalova, Edirne, Bursa, Gaziantep'ten gelen Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği yönetim kurulu üyelerini Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırladı. Genel Başkan Meral Güler, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek için bir araya geldiklerini belirterek, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına uyan bir dernek olduğunu söyledi. Meral Güler, "Bu yıl 75'inci yılımızı kutluyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana ilkelerimizden ödün vermeden bugünlere geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve önder üniversite mezunu kadınlarının kurduğu bir derneğiz. 1949 yılından itibaren kız çocuklarının aydınlık gelecekleri ve çağdaş yaşamları için burs veriyoruz. Sizinle Eskişehir'de bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

TÜKD İl Şube Başkanı Nuran Yenilmez ise dernek olarak kız çocuklarının her zaman yanında olduklarını kaydetti. Derneğin burs imkanlarıyla bugüne kadar binlerce çocuğun eğitimlerine destek olduklarının altını çizen Yenilmez, "Bu başarımızı her geçen gün artırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan nesiller yetişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlüce de ziyaretleri dolayısıyla Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyelerine teşekkür ederek, "Büyük bir özveriyle çalışan, kapılarını açan müthiş bir anaçlıkla, burs alan çocuklarımıza kol kanat geren derneğimizin yönetimini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle son yaşadığımız kötü olaylardan sonra, genç kızlarımıza sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz. İyi ki varsınız, bu birlikteliğiniz, bu gücünüz, bu mücadele azminiz, böyle kötü günlerden geçerken çocuklarımıza kol kanat germeniz çok değerli. O yüzden bu güç birlikteliği hep devam etsin. Eskişehir bu konuda çok iyi bir örnek sergiliyor" dedi.

Ziyaretin ardından Meral Güler ve Nuran Yenilmez, Başkan Ayşe Ünlüce için derneğe bağış yaptıklarını belirterek, bağış belgesini Başkan Ünlüce'ye takdim ettiler.