Tunahan\'ın köpek saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkililerine dava

Güncel

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Tunahan Yılmaz'ın (12) başıboş sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmasına ilişkin 2 belediye yetkilisi hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay tarihinde 10 yaşında olan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı. Yılmaz, 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra, mart ayında taburcu edildi ancak tedavi süreci devam etti. Tunahan'a, 26 Haziran'da aynı hastanede geçirdiği 15'inci büyük operasyonla deri nakli yapıldı.

AİLE BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan ve 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Tunahan Yılmaz'ın okula giderken boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. Mağdur çocuğun ailesinin olayda sorumluluğu bulunan belediye yetkililerinden şikayetçi oldukları belirtilen iddianamede, savcılığın Ankara Valiliği'nden soruşturma izni talep ettiği, bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mustafa Şener, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttüğünü, sahipsiz sokak hayvanları konusunda çalışmaları '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sürdürdüklerini söyleyerek, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Sanık Asena Ülkü Ünal da Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde müdür vekili olarak görev yaptığını, sokak hayvanlarının veteriner hekimler eşliğinde toplanarak geçici bakım evine götürüldüğünü, burada 10 gün süreyle muhafaza altında tutularak kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerinin yapıldığını söyledi.

'TÜM SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRDİK'

Köpeklerin rehabilitasyon işlemleri sonrasında alındığı ortama bırakıldığını ifade eden Ünal, bölgeye diğer belediyelerden ve şahıslar tarafından başıboş sokak köpeği bırakıldığına dair ihbarlar geldiğini, olay sonrasında bölgeden toplanan köpeklerden küpesi bulunmayan bir köpeğe rastlanılmadığını ileri sürdü. Ünal, olayda belediyenin herhangi bir kusurunun bulunmadığını ve tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini iddia etti.

'VÜCUDUNUN HER YERİ VE KIYAFETLERİ PARÇALANMIŞTI'

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen Mehmet D. ise olayın gerçekleştiği esnada evinin balkonunda olduğunu, boş arazide köpeklerin sesini duyduğunu ve sesin geldiği yöne baktığında yaklaşık 15 köpeğin bir çocuğu ortalarına alarak saldırdığını gördüğünü ifade etti. Bunun üzerine şahsi aracıyla köpeklerin bulunduğu yere gittiğini, köpeklerin aracına da saldırdığını söyleyen Mehmet D., araçtan indikten sonra Yılmaz'ın kafasının ve vücudunun hemen hemen her yerinin ve kıyafetlerinin parçalanmış olduğunu anlattı.

'DOĞAL ORTAM SAYILAMAZ'

Mülkiye müfettişlerinin raporunda da sahipsiz hayvanlara barınak yapma ve işletmek görev sorumluluğunun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçede sorumluluğu bulunan Keçiören Belediyesi'nde olduğu aktarıldı. Raporda, yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulmama ihtimallerinin bulunduğu hususları dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince idarelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmalarıyla sona ermeyeceği kaydedildi.

İHMAL BULUNDUĞU BELİRLENDİ

İddianamede, sanıkların idari hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi şeklindeki hizmet kusuruna dayanılarak idari hizmette yetersizlik, eksiklik ve düzensizlik sonucunda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmaları ve mağdur Yılmaz'a saldırarak yaralanması şeklinde mağduriyetine sebep olunmasında Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Ünal ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü olarak görev yapan Şener'in görevlerini yerine getirmede ihmallerinin bulunduğu kaydedildi. Sanıkların ihmali davranışlarının tespit edildiği ve mağdurun köpek saldırısı sonucu yaralanması şeklinde mağduriyetinin gerçekleşmesi nedeniyle sanıkların eylemlerinin 'İhmali davranışla görevi kötüye kullanmak' suçuna temas ettiği aktarıldı. İddianamede, sanıkların 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.