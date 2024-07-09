Tunceli'de Kaya Düşmesi Kazalarına Karşı Önlem Alınması İstendi - Son Dakika
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Tunceli'de Kaya Düşmesi Kazalarına Karşı Önlem Alınması İstendi

Tunceli\'de Kaya Düşmesi Kazalarına Karşı Önlem Alınması İstendi

Tunceli'de Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan kalabalık, kaya parçalarının dağdan koparak düşmesi sonucu meydana gelen ölümlü kazaların yaşandığı karayollarında önlem alınması için basın açıklaması yaptı. Platform, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın içinden geçen Tunceli-Ovacık karayolu ve Pülümür Vadisi'nin içinden geçen Tunceli-Erzincan karayolunda kaya düşmelerinin önüne geçilmesini talep etti. Açıklamada, yetkililerden tedbirlerin alınması ve kaya düşme tehlikesinin bulunduğu alanların tespit edilerek teknik önlemlerin alınması istendi.

09.07.2024 20:03
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TUNCELİ'de Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan kalabalık, kaya parçalarının dağdan koparak düşmesi sonucu ölümlü kazaların meydana geldiği karayollarında önlem alınması için basın açıklaması yaptı.

Tunceli- Ovacık karayolunda, 29 Ocak'ta Aşağıtorunoba mevkisinde dağdan kopan kaya parçası kamyonete isabet etti. Olayda kamyonetteki Ekber Soylu (69), hayatını kaybetti. 6 Temmuz günü de Tunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde seyir halindeki otomobile, dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Olayda, Deniz Doğan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Belediye Başkanı Cevdet Konak, Baro Başkanı Fatma Kalsen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile vatandaşların olduğu Emek ve Demokrasi Platformu, Seyit Rıza Meydanı'nda toplandı. Kalabalık, basın açıklaması düzenleyerek, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın da içinden geçen Tunceli- Ovacık karayolu ile Pülümür vadisinin içinden geçen Tunceli- Erzincan karayolunda, kaya parçası düşmelerinin önüne geçilmesi için tedbir alınmasını istedi.

'BİR CAN KAYBINA DAHA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Toplananlar adına basın açıklamasını okuyan İlhan Öner, vadilerdeki karayollarının tehlike saçtığını belirterek, "Son 6 ay içerisinde meydana gelen bu can kayıpları, doğal olayların sebep olduğu can kayıpları değildir. Kaya düşmesi doğal bir olaydır, ancak bu doğal olayın sonucu meydana gelen ölümler olağan ve doğal ölümler değildir. Yaşanan can kayıplarına doğrudan doğruya tedbirsizlik sebebiyet vermiştir. Yetkililer tarafından gerekli tedbirler alınmış olsaydı, kaybettiğimiz canlar bugün aramızda ve yaşıyor olacaklardı. Özellikle Ovacık ve Pülümür vadilerinde bulunan karayollarından her yıl binlerce araç geçmekte ve yine yaz dönemlerinde Munzur Irmağı ve Pülümür çaylarına binlerce insan uğramaktadır. Yerelde yaşayan ve il dışından gelen misafirlerle birlikte binlerce insanın Pülümür ve Ovacık karayolunu kullandıkları dikkate alındığında, kaya düşme tehlikesinin coğrafyamızda yaşayan insanlar üzerinde yarattığı hayati tehlikenin büyüklüğü rahatlıkla anlaşılabilecektir" dedi.

'TEDBİRLER ALINSIN, ÖLÜMLER SON BULSUN'

İlhan, karayollarında tedbirlerin alınmaması halinde ölümlerin devam edeceğini belirterek, "Bizler, coğrafyamızda bir daha benzer doğa olayları nedeniyle can kaybının yaşanmasını istemiyoruz. Bunun için yetkililerden, zaman kaybetmeden bir an önce gerekli arazi çalışmalarını yapmalarını ve kaya düşme tehlikesinin bulunduğu alanlar ile düşme potansiyeline sahip aktif kaya bloklarının tespit etmelerini, düşme potansiyeline sahip her bir kaya blokunun, kaya parçasının bilimsel verilerinin oluşturarak, doğada yaşayan canlıların yaşamını tehlikeye sokmayacak şekilde teknik önlemleri almalarını istiyoruz. Dünya kültürel mirası listesine girebilecek ölçüde nadide özelliklere sahip coğrafyamızın, önlenebilir doğa olaylarının insan yaşamına son vermesiyle bilinen bir coğrafya olmasını istemiyoruz. Vadilerimizde önlemler alınsın, ölümler ve yaralanmalar son bulsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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