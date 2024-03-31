TUNCELİ SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 80
Toplam Seçmen : 24.625
Açılan Sandık : 27
Açılan Sandık Oranı : % 33,75
Kullanılan Oy : 5.554
Geçerli Oy : 5.460
Katılım Oranı : % 67,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET KONAK% 39,852.176
CHPALİ MUSTAFA ÇELİK% 34,671.893
AK PARTİERKAN EROĞLU% 15,27834
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYGÜN% 4,43242
ZAFER PARTİSİKENAN AHMET TAYŞUN% 1,2669
DİĞER% 1,0859
İYİ PARTİESER KÖSE% 0,6435
YENİDEN REFAHERDAL SAYLAN% 0,5731
BAĞIMSIZAYDIN POLAT% 0,4927
BTPMETİN GEYİK% 0,3720
TKPÖZCAN SARISALTIK% 0,3519
DEVA PARTİSİVEYSEL GÜLER% 0,2413
BAĞIMSIZTANER YILDIZ% 0,2413
HÜDA PARMUHAMMED ATA YÜKSEL% 0,137
SAADETMUHAMMED NEDİM SADAK% 0,116
YTPHAMDİ ÇAKAR% 0,095
VATAN PARTİSİNİHAL GÜNDOĞAN% 0,074
DSPMEHMET ÖNDER İŞTUTAN% 0,063
MİLLETMEHMET PINAR% 0,042
APHIDIR AÇIKBAŞ% 0,042
ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 30
Katılım Oranı : % 88,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ENES SOMYÜREK% 47,46318
CHPNEVZAT ALTAN% 41,04275
MHPHASAN HAYRİ KANDU% 10,1568
DEVA PARTİSİRECEP YILDIRIM% 0,755
YENİDEN REFAHKADİR KILIÇ% 0,32
SAADETABDULMACİT TAŞDELEN% 0,32
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 79,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SOL PARTİAYDIN KAYA% 25,31227
CHPSEYFİ GEYİK% 23,41210
TİPATTİLA BULUT% 20,85187
AK PARTİALİ HAYDAR TUNÇEL% 19,06171
BAĞIMSIZHAKKI BALIK% 10,2692
BTPFATIMA BEKTAŞ% 0,454
MHPERHAN GÜLER% 0,333
İYİ PARTİCEMGİL CEVAHİR% 0,111
YENİDEN REFAHMUSTAFA POLAT% 0,111
DEVA PARTİSİDOĞAN CAN YILDIRIM% 0,111
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 69,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT TAYHAVA% 54,66205
EMEPRIZA CANGÖZ% 31,2117
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 10,439
YENİDEN REFAHORHAN ERTÜRK% 1,66
MHPNİYAZİ KORKMAZ% 1,074
BTPAHMET BERAT ÖZER% 0,83
SAADETFURKAN DURSUN TAŞ% 0,271
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 69,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ EMRAH TEKİN% 52,86342
BAĞIMSIZCAFER KIRMIZIÇİÇEK% 23,65153
AK PARTİSERDAR PARLAK% 18,86122
MHPCANER TURMUŞ% 2,0113
DEM PARTİŞÜKRÜ DÜZTAŞ% 1,087
BTPFATMA TÜTER ÖZTÜRK% 1,087
İYİ PARTİMURAT YIKILMAZ% 0,161
YENİDEN REFAHİRFAN KAYMAK% 0,151
DEVA PARTİSİCAN AKIN% 0,151
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 73,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
EMEPHÜSEYİN TEKİNOĞLU% 33,33310
CHPMUSTAFA SARIGÜL% 32,8305
AK PARTİGÜLLÜ PEZEK% 26,99251
DSPJALE GÜNDÜZKANAT% 1,7216
BÜYÜK BİRLİKEROL ÇALIŞKAN% 1,6115
MHPKAMİL ARSLAN% 1,0810
İYİ PARTİFATİH KARAYOL% 0,868
YENİDEN REFAHSERCAN PEHLİVAN% 0,545
BTPMEHMET ALP PAK% 0,545
DEVA PARTİSİYASEMİN GÜNAYDIN% 0,212
SAADETENES BURAK POYRAZ% 0,212
DİĞER% 0,111
PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 41,18
Katılım Oranı : % 78,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAİ VURAL% 39,66644
EMEPKENAN ÇETİN% 29,68482
CHPİSMAİL ASLAN% 23,71385
MHPİRFAN SAĞLIYAN% 5,8595
DEVA PARTİSİBİRSEN AKIN% 0,559
YENİDEN REFAHFETHİ AHMET POLAT% 0,437
BTPMEHTAP GEYİK% 0,061
SAADETMEHMET FATİH YALÇIN% 0,061
PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 56,88492
AK PARTİÇAĞNUR KILIÇOĞLU% 28,21244
BAĞIMSIZNURETİN ÖZGÜREL% 9,9486
BTPYUSUF AYDIN% 1,6214
MHPASİM KOÇOĞLU% 1,513
SAADETFURKAN BATUHAN ECEVİT% 0,696
YENİDEN REFAHTURGUT YILDIRIM% 0,464
İYİ PARTİİNAN ÇEKER% 0,353
DİĞER% 0,353

Kaynak: AA

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