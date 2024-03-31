TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,75
|Kullanılan Oy
|:
|5.554
|Geçerli Oy
|:
|5.460
|Katılım Oranı
|:
|% 67,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 39,85
|2.176
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 34,67
|1.893
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 15,27
|834
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 4,43
|242
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 1,26
|69
|DİĞER
|% 1,08
|59
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,64
|35
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,57
|31
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,49
|27
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,37
|20
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,35
|19
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,24
|13
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,24
|13
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,13
|7
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,11
|6
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,09
|5
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,07
|4
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,06
|3
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,04
|2
|AP
|HIDIR AÇIKBAŞ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30
|Katılım Oranı
|:
|% 88,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|% 47,46
|318
|CHP
|NEVZAT ALTAN
|% 41,04
|275
|MHP
|HASAN HAYRİ KANDU
|% 10,15
|68
|DEVA PARTİSİ
|RECEP YILDIRIM
|% 0,75
|5
|YENİDEN REFAH
|KADİR KILIÇ
|% 0,3
|2
|SAADET
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|% 0,3
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 79,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 25,31
|227
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 23,41
|210
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 20,85
|187
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 19,06
|171
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 10,26
|92
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,45
|4
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,33
|3
|İYİ PARTİ
|CEMGİL CEVAHİR
|% 0,11
|1
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA POLAT
|% 0,11
|1
|DEVA PARTİSİ
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 69,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT TAYHAVA
|% 54,66
|205
|EMEP
|RIZA CANGÖZ
|% 31,2
|117
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 10,4
|39
|YENİDEN REFAH
|ORHAN ERTÜRK
|% 1,6
|6
|MHP
|NİYAZİ KORKMAZ
|% 1,07
|4
|BTP
|AHMET BERAT ÖZER
|% 0,8
|3
|SAADET
|FURKAN DURSUN TAŞ
|% 0,27
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 69,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 52,86
|342
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 23,65
|153
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 18,86
|122
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 2,01
|13
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 1,08
|7
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,08
|7
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,16
|1
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,15
|1
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,44
|Katılım Oranı
|:
|% 73,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|EMEP
|HÜSEYİN TEKİNOĞLU
|% 33,33
|310
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 32,8
|305
|AK PARTİ
|GÜLLÜ PEZEK
|% 26,99
|251
|DSP
|JALE GÜNDÜZKANAT
|% 1,72
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÇALIŞKAN
|% 1,61
|15
|MHP
|KAMİL ARSLAN
|% 1,08
|10
|İYİ PARTİ
|FATİH KARAYOL
|% 0,86
|8
|YENİDEN REFAH
|SERCAN PEHLİVAN
|% 0,54
|5
|BTP
|MEHMET ALP PAK
|% 0,54
|5
|DEVA PARTİSİ
|YASEMİN GÜNAYDIN
|% 0,21
|2
|SAADET
|ENES BURAK POYRAZ
|% 0,21
|2
|DİĞER
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,18
|Katılım Oranı
|:
|% 78,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 39,66
|644
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 29,68
|482
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 23,71
|385
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,85
|95
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,55
|9
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,43
|7
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,06
|1
|SAADET
|MEHMET FATİH YALÇIN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 56,88
|492
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 28,21
|244
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 9,94
|86
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 1,62
|14
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 1,5
|13
|SAADET
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|% 0,69
|6
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,46
|4
|İYİ PARTİ
|İNAN ÇEKER
|% 0,35
|3
|DİĞER
|% 0,35
|3
Son Dakika › Güncel › TUNCELİ SON - Son Dakika
Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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