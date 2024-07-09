Tuncer Bakırhan Muhalefete Yüklendi: "Size mi Kalmış Kürtlerin Statüsü Karşısında İki Kürt Düşmanı Arasında Arabuluculuk Yapmak"

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(TBMM)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Özgür Özel, 'Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabilirim' diyor. Sayın Özel, Erdoğan ve Esad Kürt karşıtlığı üzerinden ittifak yapmaya çalışıyor. Sen arabuluculukla Kürt karşıtı bir ittifakı mı örgütlemeye çalışıyorsun. Sizin yapacağınız tek şey Rojava ve Suriye'de insanların kendi geleceğini kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış Kürtlerin statüsü karşısında bir araya gelmek isteyen iki tane Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak. Bu, CHP'ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikalara da uygun bir duruş değildir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu. Kayyumlara karşı "iradeye saygı" yürüyüşü yaptıklarını hatırlatan Bakırhan, "Sanıyorlar ki gün geçtikçe Hakkari'deki bu gasbı unutacağız, bu olağan bir hale gelecek" şeklinde konuştu.

Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bunu unutmayacağız, o kayyım gidene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kayyım kesinlikle bölgenin hakiketine uygun değil. Bu kayyımları niye atıyorlar? Bu üç ay içerisinde öylesine hizmetler yürüttüler ki emin olun 5 yılda yapamadıkları hizmetleri bazı belediyelerimiz sürdürdü. Halfeti Belediyesi'ni 460 milyon borçla devralmıştık, belediyede mazot alacak para yoktu. Buna rağmen 900 milyon TL'ye yakın para arttırdılar. Şırnak'ta Sırtköy beldemiz var ama üç ayda bütün altyapı çalışmaları bitirilmek üzere. Tatvan'da Van denizinin kenarında harfiyat birikmiş, 32 ton çöp 500 kamyon harfiyatı çekerek nefes alabilecekleri bir Tatvan sahili yarattılar. AKP belediyelerini tarif ederken moloz ve harfiyat belediyeciliği diye tarif etmiştik, en iyi örneğini yapıyor AKP."

Ekonomiye de değinen Bakırhan, "TÜİK, asgari ücretli nasıl daha az ücret alır diye hileye başvuruyor ve yoksulların sofrasından çalmaya devam ediyor. TÜİK'in kendi verilerine göre zengin ve fakir arasındaki fark 15 kata çıkmış. Hükümet 4 milyon emekliye, kök maaş diye bir şey icat ettiler, bununla emeklilerin, enflasyon farkı alması engelleniyor. Günü geldiği zaman TÜİK'in hilelerinin hurdalarının demokratik yargı karşısında hesabını soracağız. 2024 yılı emeklilerin yılı olacaktı... Emekliler yılı dediler emeklileri perişan ettiler, bizim için özel gün ve yıl ilan etmeyin ama 2025 yılını sermaye yılı ilan edin de biraz onların cebinden çalın. TÜİK 20 milyon emekçi ücret almasın diye hakkını gasbediyor. Zam olmayan sabahımız var mı? Her şeye zam yapılıyor ama asgari ücrete yok. Türkiye'de olduğu kadar sağlık, beslenme, barınma sorunu yoktur. Kira artışı serbest, insanlar sağlıktan yararlanamadığı için yaşamını yitiriyor."

"Ekmek ve Adalet kampanyası"

"Ekmek ve adalet" başlığıyla 19 Temmuz'da ilk olarak Mardin'de tarım mitingi düzenleyerek kampanya başlatacaklarını söyleyen Bakırhan, "Sadece mitingler üzerinden nutuk atıp parlamento binamıza ve merkezlerimize dönmeyeceğiz. Tarım ve üreticilerimizle görüşeceğiz, elimizde olan yerel yönetimlerle birlikte işçilerin, çiftçilerin gelirini arttırmanın yolunun nasıl olacağını kararlaştıracağız" dedi.

"Varsa yoksa öğretmenleri terbiye etmeye çalışıyorlar"

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine de değinen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Öğretmenin sorunlarıyla ilgili tek bir madde yok. Varsa yoksa öğretmenleri tehdit eden, onları terbiye etmeye çalışan caydırıcı maddeler var. Muhalif olanları fişleme, eleme teklifi hazırlamışlar. Meclis'e geldiğinde de grubumuz olarak güçlü tepki göstereceğiz. Türkiye'nin gündeminde ırkçılık ve milliyetçilik tartışılıyor. Her türlü mafya çete faliyetlerini, yargıdaki kadrolaşamayı sembollerin arkasına gizleyerek gündemden düşürmeye çalşıyorlar. Deniz Poyraz'ı ve Hrant Dink'i katleden, Madımak'ta insanlık suçu işlerken kullanılan sembol aynı semboldü. Milliyetçilik ve ırkçılıkla halkın sorunlarını gizlemelerine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin ırkçılığa, milliyetçiliğe ihtiyacı yok, demokratik bir anayasaya ihiyacı var" diye konuştu.

"Ana muhalefet partisinin başkanının da bu konuda iştahı kabarmış"

Türkiye'nin en çok savrulduğu konulardan birisinin de Suriye politikası olduğunu ifade eden Tuncer Bakırhan şunları söyledi:

"Büyük gelgitler yaşadılar. Bir siyasette savrulma dersi verilecekse Türkiye'nin savrulmasının ileride ders olarak okutulacağından eminim. Sadece bu dersin ismini koymamışlar, onu da koyalım; bu dersin adı Kürt düşmanlığının ağır bilançosu olarak işlenmeli. Attıkları her adımda Kürt karşıtlığı üzerinden bir düşmanlık yürütüyorlar... Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olmadı şimdi ne yapıyor? 'Esed' tekrar 'Esad' oldu. Kardeşine çağrılar yapıyor, görüşmek istiyor. Bu Tahran ile Şam ile Bağdat ile Kürt karşıtı muhatap arama yerine bir gün de Esad'a, Türkiye'nin üzerine ne düşüyor diye söylesenize...

Hadi iktidarı anladık, şimdi bir de ana muhalefet partisinin başkanının da bu konuda iştahı kabarmış. Sayın Özgür Özel, 'Erdoğan ile Esad arasında görüşmeyi sağlamak için arabulucu olabilirim' diyor. Sayın Özel, Erdoğan ve Esad Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen arabulucukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun. Bunun size de Türkiye halklarına da bir yararı yok. Sizin yapacağınız tek şey Rojava ve Suriye'de insanların kendi geleceğini kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış Kürtlerin statüsü karşısında bir araya gelmek isteyen iki tane Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak? Bu, CHP'ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikalara da uygun bir duruş değildir. Arabulucu olmak istiyorsanız savaşa değil barış siyasetini harekete geçirecek bir politika için arabulucu olun."