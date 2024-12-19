Tunus'ta 20 Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güncel

TUNUS, 19 Aralık (Xinhua) -- Tunus sahil güvenlik güçleri ülkenin güneydoğusundaki Safakes vilayeti açıklarında tekneleri batan 20 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Tunus Ulusal Muhafızları çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Tekne dün gece saat 23.00 sularında Şebba sahilinden hareket ettikten sonra Elluze köyünün yaklaşık 13 deniz mili açığında battı" dedi.

Açıklamada teknede Akdeniz'i yasadışı yollarla geçerek İtalya'nın Lampedusa adasına gitmeye çalışan Sahra Altı Afrika bölgesinden göçmenlerin bulunduğu ve kurtarılan 5 göçmenin gerekli yardımlar sağlanarak tıbbi bakım, kayıt ve yasal işlemler için yakındaki limanlara götürüldüğü belirtildi.

Sayıları belirtilmeyen kayıpları arama çalışmalarınınsa devam ettiği vurgulandı.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.